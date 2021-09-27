Album Player - аудиоплеер для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Воспроизводятся звуковые файлы форматов WAV, FLAC, APE, WavPack, ALAC, AIFF, TAK, MP3, MP4, OGG, MPC, Audio-CD, SACD, DVD-A. При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.

В программе для ряда режимов реализован прямой вывод звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука. Поддерживаются режимы вывода WaveOut, ASIO, Kernel Streaming, exclusive WASAPI.