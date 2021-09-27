Album Player для Windows

Описание
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Оценка: 4.38/5 голосов - 28
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.112 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):2 / 8 635 | Статистика
Размер:6,56 Мб
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Album Player скриншот № 1
Album Player скриншот № 2
Album Player скриншот № 3
Album Player скриншот № 4

Album Player - аудиоплеер для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Воспроизводятся звуковые файлы форматов WAV, FLAC, APE, WavPack, ALAC, AIFF, TAK, MP3, MP4, OGG, MPC, Audio-CD, SACD, DVD-A. При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.

В программе для ряда режимов реализован прямой вывод звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука. Поддерживаются режимы вывода WaveOut, ASIO, Kernel Streaming, exclusive WASAPI.

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Отзывы о программе Album Player

Panzer про Album Player 2.111 [26-08-2021]

Все эти отзывы - самовнушение. говорю, как программист. Никакого более короткого пути звука, чем в других плеерах (кроме откровенно изменяющих звук эквалайзером), не существует! Это чушь, придуманная автором плеера для развода ничего не соображающих в компьютерах аудиофилов.
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Андрей про Album Player 2.110 [12-08-2019]

Сравнивая в лоб с foobar2000: у Album, хуже прорисовано пространство и выпячен бас, который вдобавок, слегка размазан. Средние/высокие с небольшой яркой подкраской.
Идея правильная - самый короткий путь сигнала и минимум вмешательства, но ещё надо поработать над реализацией.
4 | 5 | Ответить

Вик в ответ Андрей про Album Player 2.110 [22-11-2020]

foobar2000 проигрывает по полной Аплееру
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nikta46 про Album Player 2.110 [08-09-2017]

По звучанию претензий нет- всё прекрасно. При запуске браузера (Opera in W 10) на несколько секунд прерывается воспроизведение.Не знаю как донести эти сведения до разработчика плеера, поэтому пишу здесь.
3 | 5 | Ответить

Владимир про Album Player 2.110 [01-08-2017]

Слушаю этот плеер несколько лет. Сравнивал его в лоб со всеми, какие удалось найти в интернете. Основная масса их и даже знаменитый Фубор просто курят за углом.
8 | 4 | Ответить

Cracool про Album Player 2.110 [01-03-2017]

На версии 2.110 не работает enable volume control. На предидущих версиях работает.
2 | 2 | Ответить

Игорь в ответ Cracool про Album Player 2.110 [15-06-2017]

[b]Cracool[/b]
В 2.110 в ap2config добавлена опция "Управлять системной громкостью", которая включена по умолчанию. Чтобы использовать внутреннюю цифровую регулировку громкости в плеере, надо отключить эту опцию.
4 | 6 | Ответить

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