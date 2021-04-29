Internet Speed Meter Lite для Android
|Оценка:
|4.33/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.9-lite | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Сербский
|Разработчик:
|DynamicApps
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 7 064 | Статистика
|Размер:
|2,81 Мб
|СКАЧАТЬ
Internet Speed Meter Lite - простая в использовании программа для Android, которая позволяет контролировать 2G/3G/4G/5G/Wi-Fi трафик. Приложение отображает скорость соединения с сетью Интернет в строке уведомлений, предоставляет ежедневную статистику и объем скачанных данных за месяц.
В настройках программы можно задавать предпочитаемые единицы скорости, выбирать шрифт текста уведомлений, указывать при необходимости месячный лимит трафика и пр.
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Отзывы о программе Internet Speed Meter Lite
VL про Internet Speed Meter Lite 1.2.11 для Android [20-07-2015]
Программа отличная,работает стабильно,все её данные по трафику и скорости достаточно точные (устанавливал из Play Маркета),из 10-15 аналогичных она определённо лучшая.
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