Internet Speed Meter Lite для Android

Описание
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Оценка: 4.33/5 голосов - 6
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.9-lite | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский, Сербский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 7 064 | Статистика
Размер:2,81 Мб
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Internet Speed Meter Lite - простая в использовании программа для Android, которая позволяет контролировать 2G/3G/4G/5G/Wi-Fi трафик. Приложение отображает скорость соединения с сетью Интернет в строке уведомлений, предоставляет ежедневную статистику и объем скачанных данных за месяц.

В настройках программы можно задавать предпочитаемые единицы скорости, выбирать шрифт текста уведомлений, указывать при необходимости месячный лимит трафика и пр.

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Отзывы о программе Internet Speed Meter Lite

VL про Internet Speed Meter Lite 1.2.11 для Android [20-07-2015]

Программа отличная,работает стабильно,все её данные по трафику и скорости достаточно точные (устанавливал из Play Маркета),из 10-15 аналогичных она определённо лучшая.
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