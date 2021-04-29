Internet Speed Meter Lite - простая в использовании программа для Android, которая позволяет контролировать 2G/3G/4G/5G/Wi-Fi трафик. Приложение отображает скорость соединения с сетью Интернет в строке уведомлений, предоставляет ежедневную статистику и объем скачанных данных за месяц.

В настройках программы можно задавать предпочитаемые единицы скорости, выбирать шрифт текста уведомлений, указывать при необходимости месячный лимит трафика и пр.