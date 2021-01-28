Trillian для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.4.0.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:ICQ, чаты, пейджеры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 672 | Статистика
Размер:21,17 Мб
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Trillian скриншот № 1
Trillian скриншот № 2

Trillian - приложение обмена мгновенными сообщениями, которое работает на смартфонах, планшетах, а так же настольных компьютерах, при этом Ваши чаты аккуратно синхронизированы между всеми устройствами!

Ключевые особенности:

  • Мгновенный обмен сообщениями: Ваше уникальное имя пользователя может быть использовано для отправки неограниченного числа сообщений совершенно бесплатно.
  • Программа использует ваш существующий тарифный план и/или Wi-Fi.
  • Функция непрерывного клиента синхронизирует Ваши чаты мгновенно между всеми подключенными устройствами.
  • Автоматическая обработка входящих уведомлений на телефон, если в данный момент времени Вы активны на настольном ПК. Теперь Ваш телефон не будет постоянно звонить в течении всего дня!
  • Быстрая и надежная доставка сообщений.
  • Красивый и простой в использовании интерфейс.
  • Все коммуникации с Trillian серверами осуществляются по защищённому каналу связи TLS. Третья сторона не имеет доступа к Вашей переписке.
  • Поддержка сетей Facebook Chat, Google Talk, AIM, ICQ, Yahoo! и XMPP.
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Отзывы о программе Trillian

Admin

Отзывов о программе Trillian 6.4.0.4 пока нет, можете добавить...

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