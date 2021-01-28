Trillian для Android
|Оценка:
|0.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.4.0.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Cerulean Studios
|Категория:
|ICQ, чаты, пейджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 672 | Статистика
|Размер:
|21,17 Мб
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Trillian - приложение обмена мгновенными сообщениями, которое работает на смартфонах, планшетах, а так же настольных компьютерах, при этом Ваши чаты аккуратно синхронизированы между всеми устройствами!
Ключевые особенности:
- Мгновенный обмен сообщениями: Ваше уникальное имя пользователя может быть использовано для отправки неограниченного числа сообщений совершенно бесплатно.
- Программа использует ваш существующий тарифный план и/или Wi-Fi.
- Функция непрерывного клиента синхронизирует Ваши чаты мгновенно между всеми подключенными устройствами.
- Автоматическая обработка входящих уведомлений на телефон, если в данный момент времени Вы активны на настольном ПК. Теперь Ваш телефон не будет постоянно звонить в течении всего дня!
- Быстрая и надежная доставка сообщений.
- Красивый и простой в использовании интерфейс.
- Все коммуникации с Trillian серверами осуществляются по защищённому каналу связи TLS. Третья сторона не имеет доступа к Вашей переписке.
- Поддержка сетей Facebook Chat, Google Talk, AIM, ICQ, Yahoo! и XMPP.
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Admin
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