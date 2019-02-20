CherryPlayer для Windows

CherryPlayer 2.5.3

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Описание CherryPlayer 2.5.3Описание   Скачать CherryPlayer 2.5.3СКАЧАТЬ (27,34 Мб) Скриншоты CherryPlayer 2.5.3Скриншоты (5)   Статистика CherryPlayer 2.5.3Статистика   Отзывы о CherryPlayer 2.5.3Отзывы (14)  
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4.87 из 5, всего оценок - 101
  • Рейтинг программы - 4.87 из 5
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CherryPlayer - уникальный проигрыватель аудио -, видеофайлов всех популярных форматов с возможностью прослушивания и просмотра контента прямо из Интернета. Особенно удобен этот проигрыватель для таких ресурсов как ВКонтакте , Last.fm, YouTube, BBC, BillBoard, т.к. тесно интегрирован с ними и их огромными архивами.

Кроме того, это приложение поможет загрузить понравившийся медиаконтент на компьютер для дальнейшего использования без использования сторонних программ. Находить и воспроизводить любую композицию или клип теперь становится проще некуда.

CherryPlayer обладает всевозможными инструментами для работы с множеством форматов файлов, загружать дополнительные кодеки не нужно - все необходимое уже встроено в этот проигрыватель. Интерфейс программы выполнен таким образом, чтобы быть максимально удобным и понятным пользователю, не затрудняя доступ к тем или иным возможностям плеера.

Поддерживаемые форматы видео: .avi, .mpg, .mpeg, .mpe, .m1v, .m2v, .mpv2, .mp2v, .pva, .evo, .m2p, .vob, .ifo, .mkv, .webm, .mp4, .m4v, .mp4v, .mpv4, .hdmov, .mov, .3gp, .3gpp, .3g2, .3gp2, .flv,. f4v, .ogm, .ogv, .rm, .ram, .rpm, .rmm, .wmv, .wmp, .wm, .asf, .dat, .amv, .divx, .rmvb, .dv, .rv, .qt.

Поддерживаемые форматы аудио: .aac, .ac3, .aif, .aiff, .aifc, .alac, .amr, .au, .caf, .flac, .m4a, .m4b, .m4p, .m4r, .mka, .mp1, .mp2, .mp3, .ogg, .oma, .ra, .voc, .wav, .wma, .wv.

Скриншоты CherryPlayer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)10 / 22 071
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - Плееры
 Программа CherryPlayer отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе CherryPlayer

x_XOMKA_X про CherryPlayer 2.5.2 [31-01-2019]

Как зайти на ютуб 31,01,19
пишешь логин и пароль
потом вылазит сторока , "скопируйте, зайдите в приложение и вставте в соответствущее поле "
где это поле находится в этой программе ?
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Леонид51 про CherryPlayer 2.3.0 [05-12-2015]

Не впечатлила. Во первых сам плеер средненький ни каких регулировок кроме звука. Во вторых паразит прописывает себя на первое место отодвигая любимый плеер на второе место (правда это не большое неудобство, но приходится делать лишние телодвижения) слушать музыку . Рекомендую его тем кто любит слушать музыку и радио (особенно в фоновом режиме). Будем ждать когда сам плеер по функционалу и качеству воспроизведения видео усовершенствуют до уровня Windovs Plaer.
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Мирослава про CherryPlayer 2.2.12 [23-11-2015]

Помогите!! Включаю музыку, она играет но не до конца. Что делать ?
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Andrey62 про CherryPlayer 2.2.12 [13-11-2015]

Супер!!! Всё понятно и очень удобно.
5 | | Ответить

rafa про CherryPlayer 2.2.7 [15-08-2015]

скачали программу,но не появился значек на панели,можно только открыть в папке,но появляется по аглицки какая-то запись с упомянанием адобе плеера,что делать простым чайникам,обьясните,специалисты,пжлста
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CherryPlayer в ответ rafa про CherryPlayer 2.2.9 [31-08-2015]

Ну, во-первых, попробуйте использовать последнюю версию.

Во-вторых, сообщение про Adobe Flash Player появляется, если у Вас не установлен этот самый flash. Причем имеется в виду не тот flash, который по умолчанию стоит в браузерах, а так называемый системный, на страницу скачивания которого и перенаправляет Вас инсталлятор.

В-третьих, напишите, пожалуйста, в тех поддержку, приложив скриншоты.
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