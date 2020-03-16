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Respawnables для Android

Respawnables 9.1.0 для Android

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Описание Respawnables 9.1.0 для AndroidОписание   Скачать Respawnables 9.1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (19,86 Мб) Скриншоты Respawnables 9.1.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Respawnables 9.1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Respawnables 9.1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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4.20 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.20 из 5
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Respawnables - увлекательный и динамичный шутер от третьего лица для Android-смартфонов и планшетов. Игрок может проходить и одиночные миссии (более 185 заданий), и попробовать сови силы в сетевом режиме. Присутствует 20 видов смертоносного оружия, обширное дерево умений, различные бонусы и перки, таблица игровых достижений, разнообразные игровые локации и многое другое.

В мультиплеере присутствует два режима: «Каждый за себя» и «Командный бой». Откройте все возможные достижения и делитесь ими через Twitter или Facebook. В социальных сетях также можно приглашать знакомых для участия в захватывающих перестрелках. 

Respawnables
Respawnables
Respawnables
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 214
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
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Отзывы о программе Respawnables

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