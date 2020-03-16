Respawnables - увлекательный и динамичный шутер от третьего лица для Android-смартфонов и планшетов. Игрок может проходить и одиночные миссии (более 185 заданий), и попробовать сови силы в сетевом режиме. Присутствует 20 видов смертоносного оружия, обширное дерево умений, различные бонусы и перки, таблица игровых достижений, разнообразные игровые локации и многое другое.

В мультиплеере присутствует два режима: «Каждый за себя» и «Командный бой». Откройте все возможные достижения и делитесь ими через Twitter или Facebook. В социальных сетях также можно приглашать знакомых для участия в захватывающих перестрелках.