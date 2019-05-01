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SoftPerfect WiFi Guard для Windows

SoftPerfect WiFi Guard 2.1.0

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Описание SoftPerfect WiFi Guard 2.1.0Описание   Скачать SoftPerfect WiFi Guard 2.1.0СКАЧАТЬ (4,17 Мб) Скриншоты SoftPerfect WiFi Guard 2.1.0Скриншоты (3)   Статистика SoftPerfect WiFi Guard 2.1.0Статистика   Отзывы о SoftPerfect WiFi Guard 2.1.0Отзывы (8)  
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4.20 из 5, всего оценок - 15
  • Рейтинг программы - 4.20 из 5
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SoftPerfect WiFi Guard - полезный и эффективный инструмент для защиты домашних сетей Wi-Fi от несанкционированного доступа и взлома. Это приложение поможет найти в сети все подключенные к ней компьютеры и устройства, выявив подключенные незаконно. WiFi Guard выступит дополнительной защитой домашней Wi-Fi сети, когда действия взломщика пароля не смогут остаться незамеченными, позволив своевременно себя обезопасить.

Основные возможности программы:

  • Выявление компьютеров и сетевых устройств с уведомлением активных из них.
  • Сканирование сети с определенным интервалом.
  • Предупреждение об обнаружении неизвестного устройства.
SoftPerfect WiFi Guard
SoftPerfect WiFi Guard
SoftPerfect WiFi Guard
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)14 / 13 647
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыWi-Fi, Bluetooth
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Отзывы о программе SoftPerfect WiFi Guard

Era про SoftPerfect WiFi Guard 2.0.2 [25-05-2018]

Не блокирует устройство
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Олег про SoftPerfect WiFi Guard 2.0.2 [21-05-2018]

Это не бесплатная версия. Это демо с обрезанным функционалом
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Надюшечка про SoftPerfect WiFi Guard 1.0.7 [15-06-2017]

Сканирует норм, но как доступ-то отрубить?
8 | 14 | Ответить

James_d_Grees про SoftPerfect WiFi Guard 1.0.4 [04-04-2015]

Прога отличная. Юзаю пару - тройку лет и никаких нареканий. Спс разрабам огромное. А у кого не пашет - прикупите руки на распродаже)))...и мозги.
2 | 4 | Ответить

Родимый про SoftPerfect WiFi Guard 1.0.4 [22-07-2014]

Не пашет! на планшете зашёл в инет, прога ни чё не показала
1 | 1 | Ответить

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