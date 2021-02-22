ImageCacheViewer для Windows
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.21 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категории:
|Утилиты к браузерам - Просмотр
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 210 | Статистика
|Размер:
|82 Кб
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ImageCacheViewer - небольшая утилита для поиска сохраненных во временных папках изображений, остающихся в кэше при работе в браузере. Это приложение сканирует систему компьютера на наличие графических составляющих кэша браузеров, выдавая информацию об используемом браузере, расширении изображения, дате и размере файла. В настоящее время поддерживаются браузеры Internet Explorer, Firefox и Chrome.
- Добавлена поддержка нового формата кэша браузера Google Chrome "Simple Cache for HTTP".
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