ImageCacheViewer для Windows

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.21 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс: Английский
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Категории:Утилиты к браузерам - Просмотр
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 210 | Статистика
Размер:82 Кб
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ImageCacheViewer - небольшая утилита для поиска сохраненных во временных папках изображений, остающихся в кэше при работе в браузере. Это приложение сканирует систему компьютера на наличие графических составляющих кэша браузеров, выдавая информацию об используемом браузере, расширении изображения, дате и размере файла. В настоящее время поддерживаются браузеры Internet Explorer, Firefox и Chrome.

Что нового в ImageCacheViewer 1.21?
  • Добавлена поддержка нового формата кэша браузера Google Chrome "Simple Cache for HTTP".
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