ImageCacheViewer - небольшая утилита для поиска сохраненных во временных папках изображений, остающихся в кэше при работе в браузере. Это приложение сканирует систему компьютера на наличие графических составляющих кэша браузеров, выдавая информацию об используемом браузере, расширении изображения, дате и размере файла. В настоящее время поддерживаются браузеры Internet Explorer, Firefox и Chrome.