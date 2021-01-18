UC Browser Mini для Android
|Оценка:
|3.90/5 голосов - 10
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|12.12.9.1226 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|UCWeb Inc.
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 26 823 | Статистика
|Размер:
|51,78 Мб
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UC Browser Mini - облегченная версия одного из самых популярных мобильных браузеров, в основу которой легла фирменная технология U2 Kernel.
Браузер содержит лишь самые необходимые для комфортного веб-серфинга функции, что делает его более предпочтительным для пользователей желающих сэкономить трафик или владельцев слабых смартфонов.
К достоинствам UC Browser Mini следует отнести наличие "быстрого" режима, встроенный менеджер загрузок, сканер QR-кодов, режим инкогнито, доступ к облачному хранилищу файлов UDisk, "умная" адресная строка и многое другое.
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Отзывы о программе UC Browser Mini
Alex про UC Browser Mini 10.7.2.757 для Android [28-05-2016]
Что этот, что opera mini на многих сайтах ломают верстку, на других браузерах для андроид такого не замечал
2 | 2 | Ответить
Janet про UC Browser Mini 10.6.0 для Android [13-04-2016]
Thanks guys, I just about lost it looikng for this.
2 | 2 | Ответить
Настя про UC Browser Mini 10.6.0 для Android [28-12-2015]
Хороший шустрый браузер, недостатков не замечено.
2 | 2 | Ответить
Дэн про UC Browser Mini 10.1.5 для Android [26-09-2015]