UC Browser Mini для Android

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Оценка: 3.90/5 голосов - 10
Лицензия: Бесплатная
Версия:12.12.9.1226 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Браузеры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 26 823 | Статистика
Размер:51,78 Мб
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UC Browser Mini - облегченная версия одного из самых популярных мобильных браузеров, в основу которой легла фирменная технология U2 Kernel.

Браузер содержит лишь самые необходимые для комфортного веб-серфинга функции, что делает его более предпочтительным для пользователей желающих сэкономить трафик или владельцев слабых смартфонов.

К достоинствам UC Browser Mini следует отнести наличие "быстрого" режима, встроенный менеджер загрузок, сканер QR-кодов, режим инкогнито, доступ к облачному хранилищу файлов UDisk, "умная" адресная строка и многое другое.

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Отзывы о программе UC Browser Mini

Alex про UC Browser Mini 10.7.2.757 для Android [28-05-2016]

Что этот, что opera mini на многих сайтах ломают верстку, на других браузерах для андроид такого не замечал
2 | 2 | Ответить

Janet про UC Browser Mini 10.6.0 для Android [13-04-2016]

Thanks guys, I just about lost it looikng for this.
2 | 2 | Ответить

Настя про UC Browser Mini 10.6.0 для Android [28-12-2015]

Хороший шустрый браузер, недостатков не замечено.
2 | 2 | Ответить

Дэн про UC Browser Mini 10.1.5 для Android [26-09-2015]

Хреновый, сам по себе отключается.
2 | 2 | Ответить

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