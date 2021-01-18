UC Browser Mini - облегченная версия одного из самых популярных мобильных браузеров, в основу которой легла фирменная технология U2 Kernel.

Браузер содержит лишь самые необходимые для комфортного веб-серфинга функции, что делает его более предпочтительным для пользователей желающих сэкономить трафик или владельцев слабых смартфонов.

К достоинствам UC Browser Mini следует отнести наличие "быстрого" режима, встроенный менеджер загрузок, сканер QR-кодов, режим инкогнито, доступ к облачному хранилищу файлов UDisk, "умная" адресная строка и многое другое.