WavePad - мощный аудиоредактор, предоставляющий пользователю широкие возможности для редактирования звука.
Позволяет проводить пакетную обработку файлов, добавлять разнообразные эффекты (эхо, ревебрация, затухание звука и т.д.), вырезать и вставлять фрагменты дорожки, редактировать помехи, нормализовать уровень аудио файлов перед записью на диски и многое другое.
Ключевые особенности:
Поддержка наиболее распространенных аудио форматов mp3, wav, vox, gsm, real audio, au, aif, flac, ogg и др.
Большое количество инструментов для редактирования звука (копирование, вырезание, вставка, удаление участков и т.д.).
Наличие разнообразных аудио эффектов.
Поддержка VST плагинов.
Пакетная обработка файлов.
Копирование треков напрямую с аудио CD.
Интегрированные инструменты для спектрального анализа и генерирование речи.
Возможность реставрации звуковой дорожки, включая понижение уровня шумов.
Нормализация уровня аудио файлов перед записью на CD.
Поддерживается частота в диапазоне от 6000 до 96000Hz с 8, 16 или 32-разрядным звуком.
Универсальный проигрыватель в стиле "all inclusive" разработанный компанией Apple, благодаря которому пользователь сможет с комфортом просматривать фильмы из своей
Отзывы о программе WavePad
Кирилл про WavePad 6.44 [16-04-2016]
Программа отличная, учитывая, что она не просит никакие вложения средств и не устанавливает ограничения на работе, в своём функциональном содержании сказал бы одна из лучших! | | Ответить
Игорь про WavePad 6.18 [31-07-2015]
Отличная прога. Самая удобная из тех, что я пробовал (мне нужно было просто нарезать аудио на фрагменты, удалить лишние паузы и ненужные куски).
Кто знает, какие ограничения у незарегистрированной версии? | 5 | Ответить
Krot в ответ Игорь про WavePad 6.18 [01-08-2015]
Похоже, что ограничений никаких нет.
Вот с оф.сайта
A free version of WavePad audio editing software is available for non-commercial use only. The free version does not expire and includes most of the features of the normal version. You can always upgrade to the master's edition at a later time, which has additional effects and features for the serious sound engineer. | 2 | Ответить
Руфке про WavePad 6.18 [18-06-2015]
Один мегабайт! А работает как надо. Удивлён. | | Ответить
Advard про WavePad 6.02 [12-01-2015]
Программа замечательная, хотя тоже в английском не очень, разобралась в ней быстро, рекомендую! | | Ответить