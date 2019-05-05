Qmmp для Windows

Qmmp 0.12.2 / 1.3.2

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Описание Qmmp 0.12.2 / 1.3.2Описание   Скачать Qmmp 0.12.2 / 1.3.2СКАЧАТЬ (16,51 Мб) Скриншоты Qmmp 0.12.2 / 1.3.2Скриншоты (7)   Статистика Qmmp 0.12.2 / 1.3.2Статистика   Отзывы о Qmmp 0.12.2 / 1.3.2Отзывы (0)  
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4.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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Qmmp - бесплатный аудиоплеер с простым и удобным интерфейсом, где основные функции реализованы в модульной структуре, а внешне напоминает популярнейший проигрыватель Winamp. Каждый модуль программы доступен для управления, тем самым плеер полностью настраивается "под себя", а при необходимости можно добавить и свои собственные модули.

Это относится и к воспроизведению дополнительных форматов, и к отображению новых тем, обложек альбомов и т.д. В целом, Qmmp, написанный с использованием библиотеки Qt, легко заменяет стандартные и менее "гибкие" аудиоплееры.

Основные возможности плеера:

  • Воспроизведение всех известных аудиоформатов.
  • Аналогичность интерфейса с Winamp.
  • Поддержка дополнительных возможностей через подключаемые плагины.
  • Вывод звука через ALSA, JACK, OSS4, PulseAudio и WaveOut (Win32).
  • Применение аудиоэффектов.
  • Присутствует эквалайзер, визуальные эффекты.
  • Воспроизведение потокового аудио через интернет.
Что нового в Qmmp 0.12.2 / 1.3.2?
  • переход на api qmmp 0.12/1.3;
  • улучшен модуль ffvideo;
  • удалён модуль журнала;
  • удалён модуль mpg123;
  • обновлён русский перевод;
  • обновлён польский перевод;
  • обновлён португальский перевод;
  • обновлён украинский перевод;
  • обновлён испанский перевод;
  • обновлён немецкий перевод;
  • обновлён греческий перевод;
  • обновлён галисийский перевод;
  • обновлён индонезийский перевод;
  • обновлён итальянский перевод;
  • обновлён финский перевод;
  • обновлён китайский традиционный перевод.
Qmmp
Qmmp
Qmmp
Qmmp
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 644
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
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Отзывы о программе Qmmp

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