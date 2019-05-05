Qmmp - бесплатный аудиоплеер с простым и удобным интерфейсом, где основные функции реализованы в модульной структуре, а внешне напоминает популярнейший проигрыватель Winamp. Каждый модуль программы доступен для управления, тем самым плеер полностью настраивается "под себя", а при необходимости можно добавить и свои собственные модули.

Это относится и к воспроизведению дополнительных форматов, и к отображению новых тем, обложек альбомов и т.д. В целом, Qmmp, написанный с использованием библиотеки Qt, легко заменяет стандартные и менее "гибкие" аудиоплееры.



Основные возможности плеера: