Snapchat для Android

Snapchat 10.51.0.0 для Android

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Описание Snapchat 10.51.0.0 для AndroidОписание   Скачать Snapchat 10.51.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (74,44 Мб) Скриншоты Snapchat 10.51.0.0 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Snapchat 10.51.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Snapchat 10.51.0.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Snapchat - приложение для Android, которое позволяет пользователям общаться друг с другом при помощи исчезающих фотографий, а также посредством привычных текстовых чатов и видеозвонков.

Особенностью Snapchat является возможность задать перед отправкой выбранного снимка, время его демонстрации. Причем счетчик активируется в момент открытия изображения, поэтому не стоит беспокоиться о том, что адресат не увидит пересылаемое ему фото.

Если какую-то информацию требуется сохранить, сервис предлагает сделать скриншот.

Что нового в Snapchat 10.51.0.0 для Android?
  • Некоторые доработки и исправление ошибок
Скриншоты Snapchat:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 262
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети
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