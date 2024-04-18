HWMonitor PRO для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|CPUID
|Категория:
|Удаленное управление
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 894 | Статистика
|Размер:
|259 Кб
|СКАЧАТЬ
HWMonitor PRO - бесплатная утилита для Android, с помощью которой можно с мобильного устройства контролировать до 10 компьютеров. С помощью программы можно отслеживать такие параметры как температура материнской платы, процессора (в том числе и для каждого отдельного ядра, если ЦП многоядерный), видеокарты, жесткого диска, скорость вращения вентиляторов, напряжение питания и пр.
Для мониторинга ПК необходимо, чтобы на компьютер была установлена десктопная версия HWMonitor, а в мобильной версии нужно указать имя ПК и его IP-адрес.
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Admin
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