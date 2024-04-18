HWMonitor PRO для Android

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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Удаленное управление
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 894 | Статистика
Размер:259 Кб
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HWMonitor PRO - бесплатная утилита для Android, с помощью которой можно с мобильного устройства контролировать до 10 компьютеров. С помощью программы можно отслеживать такие параметры как температура материнской платы, процессора (в том числе и для каждого отдельного ядра, если ЦП многоядерный), видеокарты, жесткого диска, скорость вращения вентиляторов, напряжение питания и пр.

Для мониторинга ПК необходимо, чтобы на компьютер была установлена десктопная версия HWMonitor, а в мобильной версии нужно указать имя ПК и его IP-адрес.

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