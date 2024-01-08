Pixel Repair - небольшая утилита для обнаружения и исправления зависших пикселей на экране ЖК-монитора. Конечно, программа не"оживит" битые пиксели Вашего дисплея, но бывают случаи, когда на экране монитора какая-то точка светится и не меняет свой цвет в результате сбоя. И вот именно такие "застрявшие" пиксели Pixel Repair может вернуть к нормальной работе.