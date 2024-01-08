Pixel Repair для Windows
|Оценка:
|2.41/5 голосов - 12
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|11.1.1.1008 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Rizonesoft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 6 220 | Статистика
|Размер:
|3,28 Мб
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Pixel Repair - небольшая утилита для обнаружения и исправления зависших пикселей на экране ЖК-монитора. Конечно, программа не"оживит" битые пиксели Вашего дисплея, но бывают случаи, когда на экране монитора какая-то точка светится и не меняет свой цвет в результате сбоя. И вот именно такие "застрявшие" пиксели Pixel Repair может вернуть к нормальной работе.
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