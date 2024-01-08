Pixel Repair для Windows

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Оценка: 2.41/5 голосов - 12
Лицензия: Бесплатная
Версия:11.1.1.1008 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):5 / 6 220 | Статистика
Размер:3,28 Мб
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Pixel Repair скриншот № 1

Pixel Repair - небольшая утилита для обнаружения и исправления зависших пикселей на экране ЖК-монитора. Конечно, программа не"оживит" битые пиксели Вашего дисплея, но бывают случаи, когда на экране монитора какая-то точка светится и не меняет свой цвет в результате сбоя. И вот именно такие "застрявшие" пиксели Pixel Repair может вернуть к нормальной работе.

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