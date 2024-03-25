TechSmith Capture для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 7
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.2.605 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TechSmith Corporation
|Категории:
|Захват экрана - Видео захват
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 7 227 | Статистика
|Размер:
|14,56 Мб
|СКАЧАТЬ
TechSmith Capture (ранее Jing) - одно из лучших решений для захвата изображения экрана монитора с возможностью добавления ссылок, меток, выделений и текста. Программа может сохранить как статическую картинку экрана (скриншот), так и захватить видеопоток.
Работать с инструментом очень просто и легко. После установки и несложной регистрации, можно сразу же приступать к созданию скриншота. Для этого надо нажать на желтый кружок вверху экрана и выбрать пункт "Capture". Далее определяйте область захвата, тип захвата (изображение, видео), место сохранения и название файла (при желании). При необходимости добавьте свои метки - стрелка, произвольный текст, выделение цветом, подчеркивание. Вот и вся работа.
Разработчики приложения предусмотрели в программе возможность мгновенного размещения скриншота или видео в интернете через сервис Screencast.com. Для этого вместо выбора директории сохранения на своем ПК укажите размещение в интернете - сразу же получите ссылку на файл, которой можно поделиться с друзьями, близкими, да и вообще с кем угодно.
TechSmith Capture отлично подойдет для подготовки обучающего видео, скриншотов с указанием проблем в отделы техподдержки и других целей, где возникает необходимость захвата экрана монитора.
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