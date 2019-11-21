|
LMMS 1.2.1
|
|
|
|Оцените программу!
4.43 из 5, всего оценок - 7
|
- Рейтинг программы - 4.43 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
LMMS (Linux MultiMedia Studio) - мощная многофункциональная платформа для создания музыкальных композиций, позволяющая использовать разнообразные эффекты, синтезаторы, эмуляторы и др. инструменты. Тут есть достаточно продвинутый редактор аудио с множеством опций, а также профессиональный микшер для управления звуковыми дорожками и каналами.
Многообразие доступных функций, звуков, тонов, эффектов, переходов и других настроек порадует не только аматорских ди-джеев, но и привлечет внимание опытных музыкальных композиторов: доступны ударные и струнные инструменты, имитаторы голоса, есть даже органный режим и многое другое.
С Linux MultiMedia Studio Ваш обычный компьютер превратится в настоящую музыкальную студию, где можно создавать новые хиты, миксы и интересные композиции.
Основные особенности:
- доступна работа с midi-клавиатуры,
- множество синтезаторов, эмуляторов и готовых шаблонов звука,
- симуляция звучания всех распространенных инструментов,
- удобный микшер для распределения звуковых дорожек по каналам,
- достаточно понятный интерфейс.
|
|Что нового в LMMS 1.2.1?
- Добавлено несколько новых инструментов и эффектов.
- Улучшен интерфейс и общая стабильность LMMS.
- Программа стала более удобной и интересной в работе.
|
|
ТОП-сегодня раздела "DJ Студии, микшеры"
Virtual DJ 2020 b5352 / 7.4.7 Home / 6.1.2 Pro
Превратите свой домашний ПК в продвинутую DJ-студию с помощью приложения Virtual DJ. В вашем распоряжении отличный набор опций и инструментов микширования в режиме
FL Studio (FruityLoops) 20.5.1.1193
FL Studio (FruityLoops) - Хорошо себя зарекомендовавшая программа, имеющая в себе синтезатор, драм машину, сэмплы, и все то, что потребуется музыканту для создания
Nero SoundTrax 2016 14.0.0050
Nero SoundTrax - бесплатное приложение для микширования и редактирования аудиодорожек, оцифровки музыки с аналоговых устройств, а также записи на CD-диски.
Sony Vegas Pro 16.0.0.361
Sony Vegas Pro - Это многодорожечная цифровая система нелинейного видео и аудио монтажа
MuseScore 3.3.1
MuseScore - бесплатный кроссплатформенный редактор нотных партитур с графическим представлением нот и возможностью их ввода как с клавиатуры компьютера, так и с
Voicemeeter Virtual Audio Mixer 1.0.6.7
Бесплатное приложение, которое функционирует как программный микшерный пульт, способный управлять любыми источниками звука на ПК. Позволяет накладывать ваш голос
|
|
Отзывы о программе LMMS
БоБиК-85 про LMMS 1.1.3 [06-11-2019]
Ну, начнем с того, что мне НЕИМОВЕРНО ЖАЛЬ ранее потраченных денег на фрути лупс 5,02 и, поскольку новые версии так же знаю смею заверить это полный аналог, и, даже в чем то опережающий на несколько корпусов вперед АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНАЯ программа.
Ну достаточно лирики. по факту пишу интересующимся прогой
Плюсы: Профессиональный секвенсер и цифровая звуковая рабочая станция. Не потребляет так сильно ресурсы как фрукт, функционал идентичен и имеет много дополнительных фишек по сравнению фруктом, при настройке дорожек звук выходит чище и более живым нежли у платного аналога
Минусы: Нет возможности экспортировать в МР3(Вообще не важно, пользуюсь сторонней прогой), несколько необычный интерфейс, в связи с этим на первых этапах знакомства возникнет временная сложность(Через несколько часов пройдет), нет поддержки вывода звука через ASIO(Тоже не особо критично,даже, я бы сказал,на фрукте она на том же считай уровне)
Итог: 10 из 10 не смотря на несущественные минусы. Программа идеально подходит для профессиональной деятельности. Единственное, не бойтись изучить интерфейс, он не однократно Вас отблагодарит. Да, так же советую скачать учебники по проге
| | Ответить
|Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
|