LMMS (Linux MultiMedia Studio) - мощная многофункциональная платформа для создания музыкальных композиций, позволяющая использовать разнообразные эффекты, синтезаторы, эмуляторы и др. инструменты. Тут есть достаточно продвинутый редактор аудио с множеством опций, а также профессиональный микшер для управления звуковыми дорожками и каналами.

Многообразие доступных функций, звуков, тонов, эффектов, переходов и других настроек порадует не только аматорских ди-джеев, но и привлечет внимание опытных музыкальных композиторов: доступны ударные и струнные инструменты, имитаторы голоса, есть даже органный режим и многое другое.

С Linux MultiMedia Studio Ваш обычный компьютер превратится в настоящую музыкальную студию, где можно создавать новые хиты, миксы и интересные композиции.

Основные особенности: