LMMS для Windows

LMMS 1.2.1

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Описание LMMS 1.2.1Описание   Скачать LMMS 1.2.1СКАЧАТЬ (33,46 Мб) Скриншоты LMMS 1.2.1Скриншоты (6)   Статистика LMMS 1.2.1Статистика   Отзывы о LMMS 1.2.1Отзывы (1)  
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4.43 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.43 из 5
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LMMS (Linux MultiMedia Studio) - мощная многофункциональная платформа для создания музыкальных композиций, позволяющая использовать разнообразные эффекты, синтезаторы, эмуляторы и др. инструменты. Тут есть достаточно продвинутый редактор аудио с множеством опций, а также профессиональный микшер для управления звуковыми дорожками и каналами.

Многообразие доступных функций, звуков, тонов, эффектов, переходов и других настроек порадует не только аматорских ди-джеев, но и привлечет внимание опытных музыкальных композиторов: доступны ударные и струнные инструменты, имитаторы голоса, есть даже органный режим и многое другое.

С Linux MultiMedia Studio Ваш обычный компьютер превратится в настоящую музыкальную студию, где можно создавать новые хиты, миксы и интересные композиции.

Основные особенности:

  • доступна работа с midi-клавиатуры,
  • множество синтезаторов, эмуляторов и готовых шаблонов звука,
  • симуляция звучания всех распространенных инструментов,
  • удобный микшер для распределения звуковых дорожек по каналам,
  • достаточно понятный интерфейс.
Что нового в LMMS 1.2.1?
  • Добавлено несколько новых инструментов и эффектов.
  • Улучшен интерфейс и общая стабильность LMMS.
  • Программа стала более удобной и интересной в работе.
LMMS
LMMS
LMMS
LMMS
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 726
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыDJ Студии, микшеры
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Отзывы о программе LMMS

БоБиК-85 про LMMS 1.1.3 [06-11-2019]

Ну, начнем с того, что мне НЕИМОВЕРНО ЖАЛЬ ранее потраченных денег на фрути лупс 5,02 и, поскольку новые версии так же знаю смею заверить это полный аналог, и, даже в чем то опережающий на несколько корпусов вперед АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНАЯ программа.
Ну достаточно лирики. по факту пишу интересующимся прогой
Плюсы: Профессиональный секвенсер и цифровая звуковая рабочая станция. Не потребляет так сильно ресурсы как фрукт, функционал идентичен и имеет много дополнительных фишек по сравнению фруктом, при настройке дорожек звук выходит чище и более живым нежли у платного аналога
Минусы: Нет возможности экспортировать в МР3(Вообще не важно, пользуюсь сторонней прогой), несколько необычный интерфейс, в связи с этим на первых этапах знакомства возникнет временная сложность(Через несколько часов пройдет), нет поддержки вывода звука через ASIO(Тоже не особо критично,даже, я бы сказал,на фрукте она на том же считай уровне)

Итог: 10 из 10 не смотря на несущественные минусы. Программа идеально подходит для профессиональной деятельности. Единственное, не бойтись изучить интерфейс, он не однократно Вас отблагодарит. Да, так же советую скачать учебники по проге
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