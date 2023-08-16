PhotoFunia для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.0.8.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Фото
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 005 | Статистика
Размер:6,1 Мб
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PhotoFunia - необычный кроссплатформенный фоторедактор для создания веселых и смешных картинок с вашим участием. Тут собрано большое количество готовых шаблонов, куда вам понадобится просто вставить свое лицо или написать произвольный текст, примерив на себе тот или иной образ.

С PhotoFunia вы можете превратиться в средневекового воина, звезду кино, американского футболиста, стать лицом рекламной компании, попасть на обложку календаря, написать признание на снегу, вышить свое имя крестиком и многое-многое другое. Вас ждут сотни картинок на любую тему, причем каждую неделю разработчики добавляют что-то новое и забавное в коллекцию.

В разделе «Фильтры» вы можете придать особый оттенок вашему фото, сделать его черно-белым или состарить. Коллаж выполняется автоматически на сервере разработчика, поэтому для работы приложения нужно подключение к Интернету. Создав таким образом необычную картинку, ей можно будет поделиться с друзьями и поднять им настроение, отправив прямо из приложения по SMS/MMS или электронной почте.

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