PhotoFunia - необычный кроссплатформенный фоторедактор для создания веселых и смешных картинок с вашим участием. Тут собрано большое количество готовых шаблонов, куда вам понадобится просто вставить свое лицо или написать произвольный текст, примерив на себе тот или иной образ.

С PhotoFunia вы можете превратиться в средневекового воина, звезду кино, американского футболиста, стать лицом рекламной компании, попасть на обложку календаря, написать признание на снегу, вышить свое имя крестиком и многое-многое другое. Вас ждут сотни картинок на любую тему, причем каждую неделю разработчики добавляют что-то новое и забавное в коллекцию.

В разделе «Фильтры» вы можете придать особый оттенок вашему фото, сделать его черно-белым или состарить. Коллаж выполняется автоматически на сервере разработчика, поэтому для работы приложения нужно подключение к Интернету. Создав таким образом необычную картинку, ей можно будет поделиться с друзьями и поднять им настроение, отправив прямо из приложения по SMS/MMS или электронной почте.