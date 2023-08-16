PhotoFunia для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.0.8.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Capsule Digital
|Категория:
|Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 005 | Статистика
|Размер:
|6,1 Мб
PhotoFunia - необычный кроссплатформенный фоторедактор для создания веселых и смешных картинок с вашим участием. Тут собрано большое количество готовых шаблонов, куда вам понадобится просто вставить свое лицо или написать произвольный текст, примерив на себе тот или иной образ.
С PhotoFunia вы можете превратиться в средневекового воина, звезду кино, американского футболиста, стать лицом рекламной компании, попасть на обложку календаря, написать признание на снегу, вышить свое имя крестиком и многое-многое другое. Вас ждут сотни картинок на любую тему, причем каждую неделю разработчики добавляют что-то новое и забавное в коллекцию.
В разделе «Фильтры» вы можете придать особый оттенок вашему фото, сделать его черно-белым или состарить. Коллаж выполняется автоматически на сервере разработчика, поэтому для работы приложения нужно подключение к Интернету. Создав таким образом необычную картинку, ей можно будет поделиться с друзьями и поднять им настроение, отправив прямо из приложения по SMS/MMS или электронной почте.
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