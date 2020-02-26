Angry Birds Transformers

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Хак-энд-слеш в средневековой атмосфере. Изучайте множество разнообразных локаций и рубите всех врагов, используя для этого мечи, топоры, кинжалы и другое оружие. И
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Увлекательные дуэли на рогатках в реальном времени для устройств на базе Андроид. Вооружитесь рогаткой и проложите себе путь к победе, сбивая противников с вершин
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Бегите и собирайте золотые монеты, побеждайте енотов, чтобы получить ценные награды. Выполняйте потрясающие трюки в воздухе, уворачивайтесь, делайте комбинации и
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BombSquad – игра предоставит прекрасную возможность повзрывать других игроков в мультиплеерном режиме или ботов в сингле. Весело проводите время в мини-играх, где