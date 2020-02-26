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Angry Birds Transformers для Android

Angry Birds Transformers 1.51.1 для Android

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Описание Angry Birds Transformers 1.51.1 для AndroidОписание   Скачать Angry Birds Transformers 1.51.1 для AndroidСКАЧАТЬ (58,83 Мб) Скриншоты Angry Birds Transformers 1.51.1 для AndroidСкриншоты (15)   Статистика Angry Birds Transformers 1.51.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Angry Birds Transformers 1.51.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Angry Birds Transformers – Angry Birds и Transformers объединились, чтобы представить вам новые приключения птичек и свиней. На острове произошла катастрофа, виновником которой стало Энергетическое яйцо. Из-за него, остальные яйца превратились в безумных роботов и угрожают уничтожить землю. Знакомые герои Ред и Чак выступают в новых ролях Оптимуса Прайма и Бамблби соответственно.

Автоптицы теперь умеют не только стрелять из лазеров и превращаться в тачки, еще у них появились руки и ноги. Угроза уничтожения острова настолько велика, что даже обретенные способности не смогут помочь. Единственная помощь может прийти от Свинептиконов, но готовы ли сердитые птички простить былые обиды и объединиться с заклятыми врагами ради победы, выясните в процессе игры. 

Angry Birds Transformers
Angry Birds Transformers
Angry Birds Transformers
Angry Birds Transformers
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 973
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
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Отзывы о программе Angry Birds Transformers

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