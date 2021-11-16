Power8 для Windows
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 9
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.2.1628 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Power8 Team
|Категории:
|Украшательства - Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 8 808 | Статистика
|Размер:
|1,96 Мб
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Power8 - утилита, которая вернет любимую многими кнопку "Пуск" в интерфейс операционной системы Windows, что особенно актуально для пользователей Windows 8.x. После установки программы в левом нижнем углу экрана Вы увидите небольшой прямоугольник - это и есть та самая кнопка "Пуск", только в несколько ином визуальном виде. Чтобы внешний вид иконки стал привычным, в настройках выберите нужную Вам картинку, поиграйтесь с соотношением сторон и типом замостки - сможете сделать кнопку "Пуск" по своему усмотрению.
Теперь кликнув на знакомое изображение, откроется стандартный интерфейс как в Windows 7 или XP. Тут сразу же вынесен список программ, есть команды для управления питанием, доступна панель управления, инструменты администрирования, командная строка и многое другое для удобной работы.
В отличие от других аналогов, Power8 может блокировать работу стартового экрана на основном мониторе - на панели задач второго дисплея функция горячего угла плиточного интерфейса будет доступна. Если на Вашей кнопке "Пуск" появился восклицательный знак, то значит есть какие-то конфликты в настройке приложения - это может быть, например, отключенная функция проверки обновления или запуска при старте. Измените конфигурацию и все исчезнет.
В целом, разработчикам утилиты удалось создать довольно-таки неплохой продукт внедрения кнопки "Пуск" в плиточный интерфейс Windows, которая помимо стандартных функций имеет еще и дополнительные полезные фишки для максимально комфортного использования возможностей ПК.
- Улучшена поддержка Windows 10
- Улучшена поддержка immersive приложений, добавлено отдельная панель под них
- Улучшено управление внутреними базами программы, снижена вероятность потери данных
- Множество фиксов
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Отзывы о программе Power8
Я_не_робот про Power8 1.6.0.1616 [12-11-2021]
То, что доктор прописал.
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