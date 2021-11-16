Power8 - утилита, которая вернет любимую многими кнопку "Пуск" в интерфейс операционной системы Windows, что особенно актуально для пользователей Windows 8.x. После установки программы в левом нижнем углу экрана Вы увидите небольшой прямоугольник - это и есть та самая кнопка "Пуск", только в несколько ином визуальном виде. Чтобы внешний вид иконки стал привычным, в настройках выберите нужную Вам картинку, поиграйтесь с соотношением сторон и типом замостки - сможете сделать кнопку "Пуск" по своему усмотрению.

Теперь кликнув на знакомое изображение, откроется стандартный интерфейс как в Windows 7 или XP. Тут сразу же вынесен список программ, есть команды для управления питанием, доступна панель управления, инструменты администрирования, командная строка и многое другое для удобной работы.

В отличие от других аналогов, Power8 может блокировать работу стартового экрана на основном мониторе - на панели задач второго дисплея функция горячего угла плиточного интерфейса будет доступна. Если на Вашей кнопке "Пуск" появился восклицательный знак, то значит есть какие-то конфликты в настройке приложения - это может быть, например, отключенная функция проверки обновления или запуска при старте. Измените конфигурацию и все исчезнет.

В целом, разработчикам утилиты удалось создать довольно-таки неплохой продукт внедрения кнопки "Пуск" в плиточный интерфейс Windows, которая помимо стандартных функций имеет еще и дополнительные полезные фишки для максимально комфортного использования возможностей ПК.