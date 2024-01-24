TED - приложение для мобильных устройств на базе ОС Android, которое предлагает пользователю записи более 1700 видео- и аудио-выступлений самых выдающихся в своей сфере людей, настоящих профессионалов своего дела, от бизнес-гуру до музыкальных легенд. Все выступления разбиты на категории: новые, популярные, рекомендуемые.

Кроме того можно осуществлять поиск записей по тегам, в плейлистах и в зависимости от выбранного языка. Присутствует система закладок, а особо понравившиеся выступления можно сохранить в Избранном или загрузить на свое мобильное устройство. В настройках можно изменять язык субтитров, включать/отключать возможность фонового обновления и пр.