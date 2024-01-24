TED для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.5.25 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Арабский
|Разработчик:
|TED Conferences LLC
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 314 | Статистика
|Размер:
|41,93 Мб
|СКАЧАТЬ
TED - приложение для мобильных устройств на базе ОС Android, которое предлагает пользователю записи более 1700 видео- и аудио-выступлений самых выдающихся в своей сфере людей, настоящих профессионалов своего дела, от бизнес-гуру до музыкальных легенд. Все выступления разбиты на категории: новые, популярные, рекомендуемые.
Кроме того можно осуществлять поиск записей по тегам, в плейлистах и в зависимости от выбранного языка. Присутствует система закладок, а особо понравившиеся выступления можно сохранить в Избранном или загрузить на свое мобильное устройство. В настройках можно изменять язык субтитров, включать/отключать возможность фонового обновления и пр.
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Admin
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