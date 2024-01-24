TED для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.5.25 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс: Английский, Русский, Арабский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 314 | Статистика
Размер:41,93 Мб
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TED - приложение для мобильных устройств на базе ОС Android, которое предлагает пользователю записи более 1700 видео- и аудио-выступлений самых выдающихся в своей сфере людей, настоящих профессионалов своего дела, от бизнес-гуру до музыкальных легенд. Все выступления разбиты на категории: новые, популярные, рекомендуемые.

Кроме того можно осуществлять поиск записей по тегам, в плейлистах и в зависимости от выбранного языка. Присутствует система закладок, а особо понравившиеся выступления можно сохранить в Избранном или загрузить на свое мобильное устройство. В настройках можно изменять язык субтитров, включать/отключать возможность фонового обновления и пр.

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