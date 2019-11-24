PC Benchmark для Windows

PC Benchmark 1.1.1.10

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание PC Benchmark 1.1.1.10Описание   Скачать PC Benchmark 1.1.1.10СКАЧАТЬ (2,24 Мб) Скриншоты PC Benchmark 1.1.1.10Скриншоты (4)   Статистика PC Benchmark 1.1.1.10Статистика   Отзывы о PC Benchmark 1.1.1.10Отзывы (6)  
Оцените программу!
3.58 из 5, всего оценок - 43
  • Рейтинг программы - 3.58 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

PC Benchmark - полностью автоматическое приложение для анализа потенциальных возможностей производительности Вашего компьютера. Удобство этого бенчмарка в том, что он не требует от пользователя специфических знаний и каких-либо настроек - просто запускаете сканирование и дожидаетесь его окончания.

Разработчики продумали алгоритм программы таким образом, что тестирование различных параметров "железа" компьютера проводится в фоновом режиме, по результатам которого выдается сообщение о текущей производительности и потенциально возможной в процентном соотношении.

После предоставления результатов, PC Benchmark предложит провести оптимизацию. Опять же, все здесь очень просто и легко - в один клик мышки программа применит для Вашего ПК возможные и доступные твики. Интересно, что после оптимизации Вам откроется страница на сайте разработчика, где можно сравнить показатели производительности в условных баллах Вашего ПК с другими пользователями.

В целом же, можно сказать, что PC Benchmark весьма полезное приложение для улучшения скорости и отзывчивости компьютера, которое специально рассчитано на широкий круг пользователей, не обладающих специальными знаниями в области оптимизации параметров ПК.

PC Benchmark
PC Benchmark
PC Benchmark
PC Benchmark
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)18 / 69 713
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты
ТОП-сегодня раздела "Диагностика, тесты"
 

AIDA64 Extreme Edition 6.10.5200 / 6.10.5231 beta

AIDA64 Extreme Edition - незаменимое приложение для диагностики ПК с возможностью проведения тестирования отдельных его компонентов, как например процессор,

FurMark 1.20.9.0

FurMark - мощный инструмент, который будет в первую очередь полезен оверклокерам, позволяющий осуществлять стресс-тестирование видеокарт совместимых с API OpenGL,

GPU-Z 2.27.0

GPU-Z - отличная утилита для просмотра разнообразной информации о видеокарте и ее графическом процессоре, например модель, версия BIOS, номер ревизии чипа, поддержка

CPU-Z 1.90

CPU-Z - небольшая полезная программа, с помощью которой вы получите всю информацию об основных устройствах в системе: процессоре, оперативной памяти, материнской

CrystalDiskMark 7.0.0f

CrystalDiskMark - небольшая бесплатная программа, предназначенная для сравнительного анализа (тестирования) быстродействия жестких дисков компьютера. Позволяет

EVEREST Ultimate Edition 5.50

EVEREST Ultimate Edition - одно из лучших приложений для диагностики, тестирования и анализа конфигурации компьютера. Предоставляет подробную информацию об

скачать Adguard

Отзывы о программе PC Benchmark

SlavWar про PC Benchmark 1.1.0.2 [18-10-2019]

СОФТПОРТАЛ ФУФЛО ЗАГНАЛ, ДОВЕРИЕ ПОТЕРЯЛ.
| | Ответить

SOFTPORTAL в ответ SlavWar про PC Benchmark 1.1.0.2 [24-11-2019]

Программа может ухудшаться от версии к версии или вообще стать платной или вообще разработчик может перестать ее поддерживать. Мы тут причем?
Если будут массовые жалобы на ОТСТОЙ - мы удалим эту программу.
| | Ответить

Михаил про PC Benchmark 1.0.4.534 [28-02-2019]

Спасибо, эта программа уничтожило мой SSHD, пришлось покупать новый. Не советую качать, разве что недоброжелателям компьютер сломать.
2 | 8 | Ответить

Andron про PC Benchmark 1.0.4.534 [20-04-2017]

Присоединяюсь к Oleg, разводняк на данные (имя и мейл). Прога ни о чём.
4 | | Ответить

sem в ответ Andron про PC Benchmark 1.0.4.534 [31-03-2018]

++++
| 2 | Ответить

Oleg про PC Benchmark 1.0.4.440 [16-04-2017]

С оптимизацией не понятно: нажимаешь кнопку- открывается сайт разработчика с просьбой ввести имя e-mail, после введения открывается страница с результатами тестирования.А где же процесс оптимизации? Вряд ли он мгновенный.
2 | 3 | Ответить

Читать все отзывы (6) / Добавить отзыв
 