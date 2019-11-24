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PC Benchmark 1.1.1.10
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3.58 из 5, всего оценок - 43
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- Рейтинг программы - 3.58 из 5
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PC Benchmark - полностью автоматическое приложение для анализа потенциальных возможностей производительности Вашего компьютера. Удобство этого бенчмарка в том, что он не требует от пользователя специфических знаний и каких-либо настроек - просто запускаете сканирование и дожидаетесь его окончания.
Разработчики продумали алгоритм программы таким образом, что тестирование различных параметров "железа" компьютера проводится в фоновом режиме, по результатам которого выдается сообщение о текущей производительности и потенциально возможной в процентном соотношении.
После предоставления результатов, PC Benchmark предложит провести оптимизацию. Опять же, все здесь очень просто и легко - в один клик мышки программа применит для Вашего ПК возможные и доступные твики. Интересно, что после оптимизации Вам откроется страница на сайте разработчика, где можно сравнить показатели производительности в условных баллах Вашего ПК с другими пользователями.
В целом же, можно сказать, что PC Benchmark весьма полезное приложение для улучшения скорости и отзывчивости компьютера, которое специально рассчитано на широкий круг пользователей, не обладающих специальными знаниями в области оптимизации параметров ПК.
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Отзывы о программе PC Benchmark
SlavWar про PC Benchmark 1.1.0.2 [18-10-2019]
СОФТПОРТАЛ ФУФЛО ЗАГНАЛ, ДОВЕРИЕ ПОТЕРЯЛ.
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SOFTPORTAL в ответ SlavWar про PC Benchmark 1.1.0.2 [24-11-2019]
Программа может ухудшаться от версии к версии или вообще стать платной или вообще разработчик может перестать ее поддерживать. Мы тут причем?
Если будут массовые жалобы на ОТСТОЙ - мы удалим эту программу.
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Михаил про PC Benchmark 1.0.4.534 [28-02-2019]
Спасибо, эта программа уничтожило мой SSHD, пришлось покупать новый. Не советую качать, разве что недоброжелателям компьютер сломать.
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Andron про PC Benchmark 1.0.4.534 [20-04-2017]
Присоединяюсь к Oleg, разводняк на данные (имя и мейл). Прога ни о чём.
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sem в ответ Andron про PC Benchmark 1.0.4.534 [31-03-2018]
++++
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Oleg про PC Benchmark 1.0.4.440 [16-04-2017]
С оптимизацией не понятно: нажимаешь кнопку- открывается сайт разработчика с просьбой ввести имя e-mail, после введения открывается страница с результатами тестирования.А где же процесс оптимизации? Вряд ли он мгновенный.
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