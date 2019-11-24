PC Benchmark - полностью автоматическое приложение для анализа потенциальных возможностей производительности Вашего компьютера. Удобство этого бенчмарка в том, что он не требует от пользователя специфических знаний и каких-либо настроек - просто запускаете сканирование и дожидаетесь его окончания.

Разработчики продумали алгоритм программы таким образом, что тестирование различных параметров "железа" компьютера проводится в фоновом режиме, по результатам которого выдается сообщение о текущей производительности и потенциально возможной в процентном соотношении.

После предоставления результатов, PC Benchmark предложит провести оптимизацию. Опять же, все здесь очень просто и легко - в один клик мышки программа применит для Вашего ПК возможные и доступные твики. Интересно, что после оптимизации Вам откроется страница на сайте разработчика, где можно сравнить показатели производительности в условных баллах Вашего ПК с другими пользователями.

В целом же, можно сказать, что PC Benchmark весьма полезное приложение для улучшения скорости и отзывчивости компьютера, которое специально рассчитано на широкий круг пользователей, не обладающих специальными знаниями в области оптимизации параметров ПК.