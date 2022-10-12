Seaside Multi Skype Launcher - весьма полезное приложение для одновременного запуска нескольких аккаунтов Skype на одном компьютере.

Иногда возникают ситуации, когда необходимо открыть две и более учетных записей Skype на одной и той же машине. Это, например, случается, если ПК используется несколькими людьми одновременно, или если у Вас несколько регистрационных аккаунтов для разных целей. В обычной ситуации приходится либо постоянно выходить из Skype, либо менять пользователя компьютера, что очень неудобно.

Эта небольшая портативная утилита легко решает такую проблему, позволяя запускать сразу несколько учетных записей Skype. Просто укажите имя пользователя и пароль доступа для каждого аккаунта, и они отобразятся в общем списке. Теперь запускайте Skype - в трее отобразятся статусы для каждой регистрации. Как обычно кликая два раза по иконке статуса, откроется основное окно Skype со всеми Вашими записями, сообщениями и разговорами. А когда появится новое событие, то Вы увидите знакомое уведомление на значке статуса. В общем, все достаточно легко и просто.

Кроме аккаунта Skype, Seaside Multi Skype Launcher позволяет запускать и аккаунт от Microsoft, но в отличие от Skype, только один.