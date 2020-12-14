Doro PDF Writer для Windows
Doro PDF Writer - отличный инструмент для создания качественных PDF-файлов из любых имеющихся на Вашем компьютере документов. Когда Вам нужно подготовить яркий красочный отчет, сделать какую-либо инструкцию по использованию устройства или программы, то лучше всего это реализовать в PDF-документе: от защищен от изменения и копирования данных, имеет достаточно небольшой размер, а также обладает удобной и быстрой навигацией по файлу.
Программа позволяет всего в несколько кликов мышки создать нужный Вам PDF-файл без особых знаний и сложных манипуляций. После установки Doro, у Вас в устройствах появится новый принтер с названием "Doro PDF Writer". Просто реализуйте Ваш проект в нужном приложении, где есть функция печати "Print" (Word, Excel, Power Point, графические редакторы и т.д.), а затем отправьте его на печать через новый принтер.
Не переживайте - ничего печататься не будет. Вместо этого перед Вами откроется главное окошко программы, где можно дать название документу, указать место его хранения, заполнить дополнительные характеристики (ключевые слова, заголовок, тему, автора и др.). После этого нажмите кнопку "Creat" и все - PDF-файл готов.
Doro, помимо всего, позволяет пользователям закодировать файл паролем на основе 128-битного ключа для предотвращения несанкционированного просмотра, а также устанавливать ограничения на копирование и печать документа.
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.15 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|The SZ
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 914 | Статистика
|Размер:
|16,37 Мб
|СКАЧАТЬ
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Отзывы о программе Doro PDF Writer
Иван про Doro 2.01 [28-07-2015]
Прекрасная программа. Проста в использовании, бесплатная, никакой рекламы.
3 | 2 | Ответить
Павел Железнов в ответ Андрей Павлов Чита про Doro 2.01 [29-04-2015]
Сам ты мутный. Программа отличная, есть все что нужно, даже печать из нескольких документов в 1 файл.
2 | 2 | Ответить