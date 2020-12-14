Программы для Windows » Текст » PDF » Doro PDF Writer 2.15

Doro PDF Writer для Windows

Описание
Отзывы
share
Doro PDF Writer скриншот № 1
Doro PDF Writer скриншот № 2

Doro PDF Writer - отличный инструмент для создания качественных PDF-файлов из любых имеющихся на Вашем компьютере документов. Когда Вам нужно подготовить яркий красочный отчет, сделать какую-либо инструкцию по использованию устройства или программы, то лучше всего это реализовать в PDF-документе: от защищен от изменения и копирования данных, имеет достаточно небольшой размер, а также обладает удобной и быстрой навигацией по файлу.

Программа позволяет всего в несколько кликов мышки создать нужный Вам PDF-файл без особых знаний и сложных манипуляций. После установки Doro, у Вас в устройствах появится новый принтер с названием "Doro PDF Writer". Просто реализуйте Ваш проект в нужном приложении, где есть функция печати "Print" (Word, Excel, Power Point, графические редакторы и т.д.), а затем отправьте его на печать через новый принтер.

Не переживайте - ничего печататься не будет. Вместо этого перед Вами откроется главное окошко программы, где можно дать название документу, указать место его хранения, заполнить дополнительные характеристики (ключевые слова, заголовок, тему, автора и др.). После этого нажмите кнопку "Creat" и все - PDF-файл готов.

Doro, помимо всего, позволяет пользователям закодировать файл паролем на основе 128-битного ключа для предотвращения несанкционированного просмотра, а также устанавливать ограничения на копирование и печать документа.

Оценка: 4.00/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.15 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:PDF
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 914 | Статистика
Размер:16,37 Мб
СКАЧАТЬ
ТОП-сегодня раздела "PDF"
 

скачать Adobe ReaderAdobe Reader 11.0 Ru / 2019.008.20071 En

Adobe Reader - популярнейшее приложение для работы с PDF-документами. Позволяет проводить все...

скачать Foxit ReaderFoxit Reader 10.1.1.37576

Foxit Reader - небольшая, быстрая программа для чтения PDF файлов. Программа обладает всеми необходимыми функциями для полноценного просмотра PDF файлов...

скачать WinScan2PDFWinScan2PDF 6.33

Небольшая бесплатная портативная утилита, позволяющая сканировать документы с помощью...

скачать ABBYY FineReaderABBYY FineReader 15.0 / 10.0

FineReader - одно из самых лучших приложений для распознавания, конвертирования и работы с...

скачать PDF-XChange ViewerPDF-XChange Viewer 2.5.322.10

PDF-XChange Viewer - небольшая и полнофункциональная программа для просмотра файлов в формате PDF. ...

скачать Free PDF ReaderFree PDF Reader 1.1.3

Free PDF Reader - бесплатная программа для просмотра PDF-документов с расширенным функционалом...

Играть Бесплатно

Отзывы о программе Doro PDF Writer

Иван про Doro 2.01 [28-07-2015]

Прекрасная программа. Проста в использовании, бесплатная, никакой рекламы.
3 | 2 | Ответить

Дмитрий про Doro 2.01 [21-05-2015]

Программа тупая. Настройки бесполезны
2 | 2 | Ответить

Андрей Павлов Чита про Doro 1.94 [04-01-2015]

такая муть ...
2 | 2 | Ответить

Павел Железнов в ответ Андрей Павлов Чита про Doro 2.01 [29-04-2015]

Сам ты мутный. Программа отличная, есть все что нужно, даже печать из нескольких документов в 1 файл.
2 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (4) / Добавить отзыв