Doro PDF Writer - отличный инструмент для создания качественных PDF-файлов из любых имеющихся на Вашем компьютере документов. Когда Вам нужно подготовить яркий красочный отчет, сделать какую-либо инструкцию по использованию устройства или программы, то лучше всего это реализовать в PDF-документе: от защищен от изменения и копирования данных, имеет достаточно небольшой размер, а также обладает удобной и быстрой навигацией по файлу.

Программа позволяет всего в несколько кликов мышки создать нужный Вам PDF-файл без особых знаний и сложных манипуляций. После установки Doro, у Вас в устройствах появится новый принтер с названием "Doro PDF Writer". Просто реализуйте Ваш проект в нужном приложении, где есть функция печати "Print" (Word, Excel, Power Point, графические редакторы и т.д.), а затем отправьте его на печать через новый принтер.

Не переживайте - ничего печататься не будет. Вместо этого перед Вами откроется главное окошко программы, где можно дать название документу, указать место его хранения, заполнить дополнительные характеристики (ключевые слова, заголовок, тему, автора и др.). После этого нажмите кнопку "Creat" и все - PDF-файл готов.

Doro, помимо всего, позволяет пользователям закодировать файл паролем на основе 128-битного ключа для предотвращения несанкционированного просмотра, а также устанавливать ограничения на копирование и печать документа.