Vivaldi - инновационный браузер на движке Chromium от бывших разработчиков популярного web-обозревателя Opera, вобравший в себя его многие удобные и интересные решения из первоначальных версий. Здесь уже реализованы такие функции как Quick Commands, Notes, Speed Dials и Tab Stacks.
С помощью Quick Commands есть возможность запускать определенные действия с помощью набора команд, нажимая на одну клавишу или используя некоторую комбинацию. Это удобно, например, для быстрого открытия панели закладок или загрузок, перехода в полноэкранный режим, создания новой вкладки и т.д.
В Notes Вы можете добавлять к интересующим Вас сайтам заметки и пояснения, чтобы в дальнейшем было удобно находить нужный ресурс.
С функцией Speed Dials пользователи современных браузеров уже знакомы и ее преимущества очевидны - позволяет настроить новую вкладку в виде панели с ярлыками для быстрого доступа к наиболее используемым сайтам в интернете. Здесь дополнительно можно создавать папки с ярлыками, сгруппировав ресурсы, например, по тематике или назначению.
В целом же, Vivaldi активно развивается и пополняется новыми функциями для более комфортного серфинга в интернете. Да и сами разработчики утверждают, что Vivaldi - это очень гибкий, полностью настраиваемый браузер, для которого на первом месте пользователь. В тему звучит и девиз web-обозревателя: "браузер Vivaldi для нас и для наших друзей".
Mozilla Firefox - функциональный браузер, который предлагает пользователю безопасность, комфорт и высокую скорость работы в сети Интернет. Присутствует функция
Отзывы о программе Vivaldi
Дмитрий про Vivaldi 2.0.1309.42 [21-10-2018]
Это лучший, оптимизированный, удобный, подстраиваемый под себя Браузер! 1 | | Ответить
Кто То про Vivaldi 1.15.1147.55 [15-09-2018]
Нашел в настройках в кладок, Управляется расширением. | | Ответить
Кто То про Vivaldi 1.15.1147.55 [15-09-2018]
Привет! у мя такая проблемма, Установил расширения (Infinity Новая вкладка) но почемуто все равно показивет свои панель когда откриваю новую вкладку, может кто знает как исправить? | | Ответить
Константин про Vivaldi 1.15.1147.47 [24-06-2018]
Почитал хвалебные отзывы о браузере Vivaldi и решил попробовать поставить версию 1.15.1147.47 под Linux Mint 18.3 64-bit. Смотрится хорошо, хотя окошко без рамки,что мне не очень нравится - не понятно где проходит граница окна, тыкаешь мышкой и попадаешь на другое окно. Vivaldi действительно быстрый, заметно шустрее того же SlimJet'а. На этом пожалуй все достоинства заканчиваются. В целях экономии памяти установил расширение Tab Suspender (memory saver), которое закрывает в памяти процессы неактивных вкладок. Если со SlimJet'ом и Opera такое расширение на моей системе (4ГБ памяти) позволяет без проблем открыть примерно 40 вкладок (в памяти держится небольшая часть), то с Vivaldi память забита полностью и начинает тормозить сама графическая оболочка. Кроме того почему-то начинают сбрасываться настройки установленных расширений, я сначала думал, что из-за удаления данных о просмотренных страницах. К тому же браузер Vivaldi просто начинает падать при попытке модифицировать экспериментальные настройки (chrome://flags). Какая настройка не нравится, я так и не понял, возможно "Strict site isolation". Ранее у меня с этой же настройкой были проблемы в Яндекс.Браузере. Так что пришлось от Vivaldi отказаться, пока эта программа ещё очень сырая. Opera не может похвастать таким симпатичным внешним видом, но зато лучше работает с памятью и гораздо более проработана. | | Ответить
smak2410 про Vivaldi 1.15.1147.36 [06-05-2018]
Отличный браузер, похожий на старую оперу. С удовольствием перешел на него после хрома. | | Ответить