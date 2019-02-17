Vivaldi - инновационный браузер на движке Chromium от бывших разработчиков популярного web-обозревателя Opera, вобравший в себя его многие удобные и интересные решения из первоначальных версий. Здесь уже реализованы такие функции как Quick Commands, Notes, Speed Dials и Tab Stacks.

С помощью Quick Commands есть возможность запускать определенные действия с помощью набора команд, нажимая на одну клавишу или используя некоторую комбинацию. Это удобно, например, для быстрого открытия панели закладок или загрузок, перехода в полноэкранный режим, создания новой вкладки и т.д.

В Notes Вы можете добавлять к интересующим Вас сайтам заметки и пояснения, чтобы в дальнейшем было удобно находить нужный ресурс.

С функцией Speed Dials пользователи современных браузеров уже знакомы и ее преимущества очевидны - позволяет настроить новую вкладку в виде панели с ярлыками для быстрого доступа к наиболее используемым сайтам в интернете. Здесь дополнительно можно создавать папки с ярлыками, сгруппировав ресурсы, например, по тематике или назначению.

В целом же, Vivaldi активно развивается и пополняется новыми функциями для более комфортного серфинга в интернете. Да и сами разработчики утверждают, что Vivaldi - это очень гибкий, полностью настраиваемый браузер, для которого на первом месте пользователь. В тему звучит и девиз web-обозревателя: "браузер Vivaldi для нас и для наших друзей".