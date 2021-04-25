WeVideo - простой в использовании видеоредактор для Android, позволяющий объединять и резать видео, добавлять видеоэффекты, аудио, текст и изображения. Программа содержит несколько стилистических тем оформления готового проекта, что придает вашей работе законченный и лаконичный вид. Готовые проекты можно быстро и легко опубликовать на YouTube или Facebook.

Основные возможности приложения: