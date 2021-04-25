WeVideo для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.0.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 1 839 | Статистика
Размер:28,86 Мб
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WeVideo - простой в использовании видеоредактор для Android, позволяющий объединять и резать видео, добавлять видеоэффекты, аудио, текст и изображения. Программа содержит несколько стилистических тем оформления готового проекта, что придает вашей работе законченный и лаконичный вид. Готовые проекты можно быстро и легко опубликовать на YouTube или Facebook.

Основные возможности приложения:

  • Возможность записи видео.
  • Обрезка видеофрагментов, разметка видео и отправка в облако.
  • Разбиение длинных видеофрагментов на более мелкие и их перегруппировка.
  • Компоновка клипов, регулировка громкости дорожки и стилизация с помощью любого из уникальных оформлений.
  • Ввод текста для титров и надписей.
  • Добавление текста, спецэффектов, музыки, переходов и другие функции.
  • Синхронизация с облаком.
  • Публикация проектов на YouTube или Facebook.
Что нового в WeVideo 7.0.8?
  • Поддержка Android 5.0 Lollipop.
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