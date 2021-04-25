WeVideo для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.0.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|WeVideo Inc.
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 1 839 | Статистика
|Размер:
|28,86 Мб
|СКАЧАТЬ
WeVideo - простой в использовании видеоредактор для Android, позволяющий объединять и резать видео, добавлять видеоэффекты, аудио, текст и изображения. Программа содержит несколько стилистических тем оформления готового проекта, что придает вашей работе законченный и лаконичный вид. Готовые проекты можно быстро и легко опубликовать на YouTube или Facebook.
Основные возможности приложения:
- Возможность записи видео.
- Обрезка видеофрагментов, разметка видео и отправка в облако.
- Разбиение длинных видеофрагментов на более мелкие и их перегруппировка.
- Компоновка клипов, регулировка громкости дорожки и стилизация с помощью любого из уникальных оформлений.
- Ввод текста для титров и надписей.
- Добавление текста, спецэффектов, музыки, переходов и другие функции.
- Синхронизация с облаком.
- Публикация проектов на YouTube или Facebook.
- Поддержка Android 5.0 Lollipop.
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Admin
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