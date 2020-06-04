Tviz для Android

Tviz 4.16 для Android

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Описание Tviz 4.16 для AndroidОписание   Скачать Tviz 4.16 для AndroidСКАЧАТЬ (17,07 Мб) Скриншоты Tviz 4.16 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Tviz 4.16 для AndroidСтатистика   Отзывы о Tviz 4.16 для AndroidОтзывы (2)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Tviz - очень удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое станет незаменимым помощником пользователя при просмотре телеканалов. Программа совмещает в себе функции телепрограммы и умного ТВ гида, благодаря которому Вы не пропустите любимую передачу или сериал.

Tviz предлагает подробную телепрограмму на неделю для более чем 500 каналов в России, Украине и странах СНГ. С помощью push-уведомлений пользователь будет уведомлен о начале любимого фильма, ток-шоу или сериала, причем с помощью приложения можно без проблем узнать дату и время повторного показа, следующего эфира, а также пообщаться с другими зрителями (для этого необходимо зарегестрироваться или войти в программу через аккаунт в Facebook, Twitter или Вконтакте).

Кроме этого присутствует очень полезная функция распознавания телепередачи по звуку, для чего необходимо включить какой-либо канал и запустить приложение - на экране отобразится название текущей передачи. Можно просматривать множество дополнительной полезной информации, как например краткое описание просматриваемой передачи, ее ведущие, разнообразные полезные ссылки и другие функции «второго экрана».

Пользователь может самостоятельно управлять списком интересующих его каналов, добавлять наиболее любимые в Избранное, искать передачи и многое другое.

Tviz
Tviz
Tviz
Tviz
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 582
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое
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Отзывы о программе Tviz

Александр про Tviz 4.10 для Android [28-08-2017]

Пишут бесплатная,а она вовсе не бесплатная.
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Владимир про Tviz 4.0 для Android [20-12-2015]

синтаксичечкая ошибка
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