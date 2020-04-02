Solo Launcher äëÿ Android

Solo Launcher 2.7.7.3 äëÿ Android

â êîðçèíóâ èçáðàííîåíàïèñàòü îòçûâïîäïèñàòüñÿ í îáíîâëåíèÿ
Îïèñàíèå Solo Launcher 2.7.7.3 äëÿ AndroidÎïèñàíèå   Ñêà÷àòü Solo Launcher 2.7.7.3 äëÿ AndroidÑÊÀ×ÀÒÜ (7,72 Ìá) Ñêðèíøîòû Solo Launcher 2.7.7.3 äëÿ AndroidÑêðèíøîòû (7)   Ñòàòèñòèêà Solo Launcher 2.7.7.3 äëÿ AndroidÑòàòèñòèêà   Îòçûâû î Solo Launcher 2.7.7.3 äëÿ AndroidÎòçûâû (1)  
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Solo Launcher - áåñïëàòíûé, áûñòðûé è óäîáíûé ëàóí÷åð âûïîëíåííûé â ñòèëå Ìàòåðèàëüíîãî Äèçàéíà Andoid. Èäåàëüíî ïîäîéä¸ò, åñëè âàø òåëåôîí ñòàë ðàáîòàòü ìåäëåííî, âàì íàäîåë îäíîîáðàçíûé âèä èíòåðôåéñà èëè òðóäíî íàéòè è èñïîëüçîâàòü ïðèëîæåíèÿ, êîíòàêòû, ìóçûêó.

Ïðèëîæåíèå ïîìîæåò ðàçíîîáðàçèòü âíåøíèé âèä îïåðàöèîííîé ñèñòåìû, ïðèäàòü äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè è âîçìîæíîñòè, êîòîðûå íå ìîæåò ïðåäëîæèòü ñòàíäàðòíàÿ îáîëî÷êà ñèñòåìû. Â íåì èíòåãðèðîâàíû ôóíêöèè Î÷èñòêà Ìóñîðà, Óñêîðåíèå Óñòðîéñòâà, Îïòèìèçàöèÿ Çàïóñêà Ñèñòåìû, Ìîìåíòàëüíîå Ðåøåíèå Îøèáîê.

Âîçìîæíîñòè Solo Launcher:

  • Î÷èùàåò ñèñòåìó îò ìóñîðà, ñîõðàíÿÿ âàøó îïåðàòèâíóþ ïàìÿòü äëÿ áûñòðîé ðàáîòû.
  • Ãîëîñîâîé ïîèñê ïðÿìî íà ðàáî÷åì ñòîëå èëè ëþáîì ïðèëîæåíèè, áåç íàæàòèé íà êëàâèàòóðå.
  • Áûñòðûé ïîèñê ëîêàëüíîãî êîíòåíòà è èíôîðìàöèè â Èíòåðíåòå.
  • ÄÅÒÀËÜÍÀß ÊÀÑÒÎÌÈÇÀÖÈß. Òûñÿ÷è ÿðêèõ òåì è ñîòíè íàñòðàèâàåìûõ ïàðàìåòðîâ.
  • Íàñòðîéêè Âèçóàëèçàöèè. Ëîãè÷åñêèé èíòåðôåéñ íàñòðîéêè. Âû ìîæåòå ïðîñìîòðåòü ýôôåêò íàñòðîåê è ñäåëàòü âûáîð ëåãêî è áûñòðî.
  • SOLO ÆÅÑÒÛ. Óïðàâëåíèå áîëüøèì ýêðàíîì îäíîé ðóêîé.
  • Àâòîìàòè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ðàáî÷åãî ñòîëà, âû÷èñëÿÿ âàøè ïðåäïî÷òåíèÿ.
  • Íàñòðàèâàåìàÿ Ïàíåëü Èíñòðóìåíòîâ.
  • Ñ÷åò÷èê Íåïðî÷èòàííûõ Ñîîáùåíèé äëÿ SMS, ýëåêòðîííûõ ïèñåì, à òàêæå óâåäîìëåíèÿ î ïðîïóùåííûõ çâîíêàõ.
  • Óìíûå Âèäæåòû. Áåñïëàòíûå íàñòðàèâàåìûå àíèìèðîâàííûå âèäæåòû Ïîãîäû, ×àñîâ, Solo Î÷èñòêè â Îäèí Êëèê, Èíòåëëåêòóàëüíîãî Ïîèñêà è ò.ä.
  • Êîëè÷åñòâî âêëàäîê â ïðîãðàììå íåîãðàíè÷åííî, âû ìîæåòå ïî ñîáñòâåííîìó óñìîòðåíèþ ñîðòèðîâàòü ïðèëîæåíèÿ äîâîëüíîì ïîðÿäêå.
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GO launcher EX 3.17 äëÿ Android

GO launcher EX – ïðèëîæåíèå óêðàñèò âàøå óñòðîéñòâî ñ ïîìîùüþ íîâûõ òåì, HD-îáîåâ è âèäæåòîâ. Âñòðîåííûé ìåíåäæåð ïðèëîæåíèé ìîæåò ñêðûâàòü èëè áëîêèðîâàòü

One Launcher 5.1.1566.20151106 äëÿ Android

One Launcher - ñòèëüíûé ïåðñîíàëèçàòîð äëÿ Android-óñòðîéñòâ, êîòîðûé îòëè÷àåòñÿ óìíûì àëãîðèòìîì ñîðòèðîâêè óñòàíîâëåííûõ ïðèëîæåíèé äëÿ áîëåå áûñòðîãî äîñòóïà ê

Yandex Launcher 1.2.1 äëÿ Android

Yandex Launcher - îòëè÷íûé ïåðñîíàëèçàòîð äëÿ Android-ñìàðòôîíîâ, êîòîðûé ñäåëàåò âàøå óñòðîéñòâî ïî-íàñòîÿùåìó ñòèëüíûì, óäîáíûì, êðàñèâûì è ÿðêèì

Next Launcher 3D 3.7.6.1 äëÿ Android

Êðàñèâûé 3D-ëàóí÷åð íîâîãî ïîêîëåíèÿ ñ ðàçëè÷íûìè ýôôåêòàìè ïåðåêëþ÷åíèÿ ìåæäó ýêðàíàìè. Ïîëüçîâàòåëè ìîãóò èñïîëüçîâàòü äî 9 æåñòîâ äëÿ óïðàâëåíèÿ è 7 ïàíåëåé ñ

Ò¸ìíûé Ðåæèì 1.43 äëÿ Android

Íåáîëüøàÿ óòèëèòà, áëàãîäàðÿ êîòîðîé ìîæíî âêëþ÷èòü òåìíûé ðåæèì íà Android-óñòðîéñòâå, â êîòîðûõ îí îòñóòñòâóåò â íàñòðîéêàõ (íå ïðåäóñìîòðåí ïðîèçâîäèòåëåì).

Echo Notification Lockscreen 0.9.108 äëÿ Android

Echo Notification Lockscreen – íåáîëüøîé è øóñòðûé ýêðàí áëîêèðîâêè ñ ïðîñòûì èíòåðôåéñîì è ôóíêöèåé îòîáðàæåíèÿ ñîîáùåíèé. Ïðèëîæåíèå àâòîìàòè÷åñêè ãðóïïèðóåò

ñêà÷àòü Adguard

Îòçûâû î ïðîãðàììå Solo Launcher

îïûòíûé ïðî Solo Launcher 2.0.9.1 äëÿ Android [13-03-2015]

Ñàìûé ëó÷øèé. Ãèáêî è ëåãêî íàñòðàèâàåìûé, ïîâåðüòå.
Ïðîâåðÿë ìíîãèå.
Ðåêîìåíäóþ.
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