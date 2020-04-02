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Solo Launcher 2.7.7.3 äëÿ Android
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|Îöåíèòå ïðîãðàììó!
4.83 èç 5, âñåãî îöåíîê - 6
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- Ðåéòèíã ïðîãðàììû - 4.83 èç 5
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Solo Launcher - áåñïëàòíûé, áûñòðûé è óäîáíûé ëàóí÷åð âûïîëíåííûé â ñòèëå Ìàòåðèàëüíîãî Äèçàéíà Andoid. Èäåàëüíî ïîäîéä¸ò, åñëè âàø òåëåôîí ñòàë ðàáîòàòü ìåäëåííî, âàì íàäîåë îäíîîáðàçíûé âèä èíòåðôåéñà èëè òðóäíî íàéòè è èñïîëüçîâàòü ïðèëîæåíèÿ, êîíòàêòû, ìóçûêó.
Ïðèëîæåíèå ïîìîæåò ðàçíîîáðàçèòü âíåøíèé âèä îïåðàöèîííîé ñèñòåìû, ïðèäàòü äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè è âîçìîæíîñòè, êîòîðûå íå ìîæåò ïðåäëîæèòü ñòàíäàðòíàÿ îáîëî÷êà ñèñòåìû. Â íåì èíòåãðèðîâàíû ôóíêöèè Î÷èñòêà Ìóñîðà, Óñêîðåíèå Óñòðîéñòâà, Îïòèìèçàöèÿ Çàïóñêà Ñèñòåìû, Ìîìåíòàëüíîå Ðåøåíèå Îøèáîê.
Âîçìîæíîñòè Solo Launcher:
- Î÷èùàåò ñèñòåìó îò ìóñîðà, ñîõðàíÿÿ âàøó îïåðàòèâíóþ ïàìÿòü äëÿ áûñòðîé ðàáîòû.
- Ãîëîñîâîé ïîèñê ïðÿìî íà ðàáî÷åì ñòîëå èëè ëþáîì ïðèëîæåíèè, áåç íàæàòèé íà êëàâèàòóðå.
- Áûñòðûé ïîèñê ëîêàëüíîãî êîíòåíòà è èíôîðìàöèè â Èíòåðíåòå.
- ÄÅÒÀËÜÍÀß ÊÀÑÒÎÌÈÇÀÖÈß. Òûñÿ÷è ÿðêèõ òåì è ñîòíè íàñòðàèâàåìûõ ïàðàìåòðîâ.
- Íàñòðîéêè Âèçóàëèçàöèè. Ëîãè÷åñêèé èíòåðôåéñ íàñòðîéêè. Âû ìîæåòå ïðîñìîòðåòü ýôôåêò íàñòðîåê è ñäåëàòü âûáîð ëåãêî è áûñòðî.
- SOLO ÆÅÑÒÛ. Óïðàâëåíèå áîëüøèì ýêðàíîì îäíîé ðóêîé.
- Àâòîìàòè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ðàáî÷åãî ñòîëà, âû÷èñëÿÿ âàøè ïðåäïî÷òåíèÿ.
- Íàñòðàèâàåìàÿ Ïàíåëü Èíñòðóìåíòîâ.
- Ñ÷åò÷èê Íåïðî÷èòàííûõ Ñîîáùåíèé äëÿ SMS, ýëåêòðîííûõ ïèñåì, à òàêæå óâåäîìëåíèÿ î ïðîïóùåííûõ çâîíêàõ.
- Óìíûå Âèäæåòû. Áåñïëàòíûå íàñòðàèâàåìûå àíèìèðîâàííûå âèäæåòû Ïîãîäû, ×àñîâ, Solo Î÷èñòêè â Îäèí Êëèê, Èíòåëëåêòóàëüíîãî Ïîèñêà è ò.ä.
- Êîëè÷åñòâî âêëàäîê â ïðîãðàììå íåîãðàíè÷åííî, âû ìîæåòå ïî ñîáñòâåííîìó óñìîòðåíèþ ñîðòèðîâàòü ïðèëîæåíèÿ äîâîëüíîì ïîðÿäêå.
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ÒÎÏ-ñåãîäíÿ ðàçäåëà "Ïåðñîíàëèçàöèÿ"
GO launcher EX 3.17 äëÿ Android
GO launcher EX – ïðèëîæåíèå óêðàñèò âàøå óñòðîéñòâî ñ ïîìîùüþ íîâûõ òåì, HD-îáîåâ è âèäæåòîâ. Âñòðîåííûé ìåíåäæåð ïðèëîæåíèé ìîæåò ñêðûâàòü èëè áëîêèðîâàòü
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Yandex Launcher 1.2.1 äëÿ Android
Yandex Launcher - îòëè÷íûé ïåðñîíàëèçàòîð äëÿ Android-ñìàðòôîíîâ, êîòîðûé ñäåëàåò âàøå óñòðîéñòâî ïî-íàñòîÿùåìó ñòèëüíûì, óäîáíûì, êðàñèâûì è ÿðêèì
Next Launcher 3D 3.7.6.1 äëÿ Android
Êðàñèâûé 3D-ëàóí÷åð íîâîãî ïîêîëåíèÿ ñ ðàçëè÷íûìè ýôôåêòàìè ïåðåêëþ÷åíèÿ ìåæäó ýêðàíàìè. Ïîëüçîâàòåëè ìîãóò èñïîëüçîâàòü äî 9 æåñòîâ äëÿ óïðàâëåíèÿ è 7 ïàíåëåé ñ
Ò¸ìíûé Ðåæèì 1.43 äëÿ Android
Íåáîëüøàÿ óòèëèòà, áëàãîäàðÿ êîòîðîé ìîæíî âêëþ÷èòü òåìíûé ðåæèì íà Android-óñòðîéñòâå, â êîòîðûõ îí îòñóòñòâóåò â íàñòðîéêàõ (íå ïðåäóñìîòðåí ïðîèçâîäèòåëåì).
Echo Notification Lockscreen 0.9.108 äëÿ Android
Echo Notification Lockscreen – íåáîëüøîé è øóñòðûé ýêðàí áëîêèðîâêè ñ ïðîñòûì èíòåðôåéñîì è ôóíêöèåé îòîáðàæåíèÿ ñîîáùåíèé. Ïðèëîæåíèå àâòîìàòè÷åñêè ãðóïïèðóåò
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Îòçûâû î ïðîãðàììå Solo Launcher
îïûòíûé ïðî Solo Launcher 2.0.9.1 äëÿ Android [13-03-2015]
Ñàìûé ëó÷øèé. Ãèáêî è ëåãêî íàñòðàèâàåìûé, ïîâåðüòå.
Ïðîâåðÿë ìíîãèå.
Ðåêîìåíäóþ.
2 | 3 | Îòâåòèòü
|×èòàòü âñå îòçûâû (1) / Äîáàâèòü îòçûâ
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