SIW для Windows
|Оценка:
|4.48/5 голосов - 50
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от $19.99
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|2025 15.8.0817b | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Gabriel Topala
|Категория:
|Диагностика, тесты
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 55 801 | Статистика
|Размер:
|27.46 Мб
|СКАЧАТЬ
SIW (System Information for Windows) - программа для предоставления детальной информации о компьютере. Показывает информацию о материнской плате, BIOS, процессоре, жестких дисках, установленных устройствах.
Но этим возможности программы не ограничиваются - Кроме этого, программа отображает информацию об операционной системе, программах в автозагрузке, запущенных процессах, библиотеках Windows, кодеках, защищенных файлах и даже о закешированных паролях.
Приложение показывает информацию о сетевом окружении: общих ресурсах компьютера, открытых портах, сетевом трафике. В программе имеются удобные утилиты для получения информации о компьютерах сети, для сканирования и пингования удаленных компьютеров, трассировки маршрута к узлу и создания запросов по различным протоколам. Имеется небольшой набор тестов для компьютера: тест OpenGL, тест загруженности процессора и т.п.
Отзывы о программе SIW
Александр про System Information for Windows 2014 4.7.0130a [16-08-2015]
Все. Сивка кончилась. Фраеров жаба задушила.
8 | 8 | Ответить
MarkTsemma про System Information for Windows 2011.10.29n [06-03-2013]
ага конечно, только вот бесплатно сохранять статистику в файл там нельзя. Требует платной регистрации
7 | 7 | Ответить
Vigo про System Information for Windows 2011.10.29k [22-05-2012]
владимир про System Information for Windows 2011.10.29d [12-03-2012]
прога отличная,лучше пожалуй чем эверест, тем более она все сетевые расписала как на ладони.
8 | 8 | Ответить