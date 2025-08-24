SIW (System Information for Windows) - программа для предоставления детальной информации о компьютере. Показывает информацию о материнской плате, BIOS, процессоре, жестких дисках, установленных устройствах.

Но этим возможности программы не ограничиваются - Кроме этого, программа отображает информацию об операционной системе, программах в автозагрузке, запущенных процессах, библиотеках Windows, кодеках, защищенных файлах и даже о закешированных паролях.

Приложение показывает информацию о сетевом окружении: общих ресурсах компьютера, открытых портах, сетевом трафике. В программе имеются удобные утилиты для получения информации о компьютерах сети, для сканирования и пингования удаленных компьютеров, трассировки маршрута к узлу и создания запросов по различным протоколам. Имеется небольшой набор тестов для компьютера: тест OpenGL, тест загруженности процессора и т.п.