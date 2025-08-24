SIW для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.48/5 голосов - 50
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: от $19.99
Ограничение:30 дней
Версия:2025 15.8.0817b | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Диагностика, тесты
Загрузок (сегодня/всего):5 / 55 801 | Статистика
Размер:27.46 Мб
СКАЧАТЬ
SIW скриншот № 1
SIW скриншот № 2
SIW скриншот № 3
SIW скриншот № 4

SIW (System Information for Windows) - программа для предоставления детальной информации о компьютере. Показывает информацию о материнской плате, BIOS, процессоре, жестких дисках, установленных устройствах.
Но этим возможности программы не ограничиваются - Кроме этого, программа отображает информацию об операционной системе, программах в автозагрузке, запущенных процессах, библиотеках Windows, кодеках, защищенных файлах и даже о закешированных паролях.

Приложение показывает информацию о сетевом окружении: общих ресурсах компьютера, открытых портах, сетевом трафике. В программе имеются удобные утилиты для получения информации о компьютерах сети, для сканирования и пингования удаленных компьютеров, трассировки маршрута к узлу и создания запросов по различным протоколам. Имеется небольшой набор тестов для компьютера: тест OpenGL, тест загруженности процессора и т.п.

ТОП-сегодня раздела "Диагностика, тесты"
 

скачать FurMarkFurMark 2.8.2.0 / 1.39.2.0

FurMark - мощный инструмент, который будет в первую очередь полезен оверклокерам, позволяющий...

скачать AIDA64 Extreme EditionAIDA64 Extreme Edition 7.70.7500

AIDA64 Extreme Edition - незаменимое приложение для диагностики ПК с возможностью проведения...

скачать CPU-ZCPU-Z 2.16

CPU-Z - небольшая полезная программа, с помощью которой вы получите всю информацию об...

скачать CrystalDiskMarkCrystalDiskMark 9.0.1

CrystalDiskMark - небольшая бесплатная программа, предназначенная для сравнительного анализа...

скачать GPU-ZGPU-Z 2.67.0

GPU-Z - отличная утилита для просмотра разнообразной информации о видеокарте и ее...

скачать OCCT PerestroikaOCCT Perestroika 14.2.6

Мощная утилита для тестирования CPU и GPU, ОЗУ, компонентов материнской платы и подсистемы...

Отзывы о программе SIW

DKFLBVBH про SIW 2020 10.0.0128 [24-03-2020]

НА WINDOWS XP НЕ СТАВИТСЯ
6 | 6 | Ответить

Александр про System Information for Windows 2014 4.7.0130a [16-08-2015]

Все. Сивка кончилась. Фраеров жаба задушила.
8 | 8 | Ответить

MarkTsemma про System Information for Windows 2011.10.29n [06-03-2013]

ага конечно, только вот бесплатно сохранять статистику в файл там нельзя. Требует платной регистрации
7 | 7 | Ответить

Vigo про System Information for Windows 2011.10.29k [22-05-2012]

да блин! точно не хуже Платных аналогов. 5+
7 | 7 | Ответить

владимир про System Information for Windows 2011.10.29d [12-03-2012]

прога отличная,лучше пожалуй чем эверест, тем более она все сетевые расписала как на ладони.
8 | 8 | Ответить

Читать все отзывы (10) / Добавить отзыв