Обман зрения для Android

Описание
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Оценка: 4.80/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:20.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Болгарский, Венгерский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 734 | Статистика
Размер:27.91 Мб
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Обман зрения скриншот № 1
Обман зрения скриншот № 2
Обман зрения скриншот № 3
Обман зрения скриншот № 4

Обман зрения – хотите обмануть свое зрение и увидеть то, чего на самом деле нет? Скачав приложение вы сможете испытать новые эмоции увидев несуществующее. Инструкция применения программы очень простая: вам необходимо смотреть в центр экрана не отрывая глаз в течение 30 секунд, после этого переводите взгляд на другой предмет.

Внимание: приложение имеет ряд физиологических ограничений. Не рекомендуется использовать Обман зрения, если вам меньше 18 лет, вы беременны, склонны к судорогам или страдаете от психических заболеваний.

Что нового в Обман зрения 20.2?
  • небольшие улучшения.
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Отзывы о программе Обман зрения

driver22 про Обман зрения 8.0 для Android [19-06-2015]

Интересная прога, скачал повеселился. Хорошая. чтобы весело провести время, но точно не для всех. Беременным лучше не смотреть! Смотрите хорошие фильмы через ottplayer через смартфон и пусть Ваш малыш будет здоровым.
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