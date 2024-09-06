Обман зрения для Android
|Оценка:
|4.80/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|20.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Болгарский, Венгерский
|Разработчик:
|Dmitsoft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 734 | Статистика
|Размер:
|27.91 Мб
|СКАЧАТЬ
Обман зрения – хотите обмануть свое зрение и увидеть то, чего на самом деле нет? Скачав приложение вы сможете испытать новые эмоции увидев несуществующее. Инструкция применения программы очень простая: вам необходимо смотреть в центр экрана не отрывая глаз в течение 30 секунд, после этого переводите взгляд на другой предмет.
Внимание: приложение имеет ряд физиологических ограничений. Не рекомендуется использовать Обман зрения, если вам меньше 18 лет, вы беременны, склонны к судорогам или страдаете от психических заболеваний.
- небольшие улучшения.
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Отзывы о программе Обман зрения
driver22 про Обман зрения 8.0 для Android [19-06-2015]
Интересная прога, скачал повеселился. Хорошая. чтобы весело провести время, но точно не для всех. Беременным лучше не смотреть! Смотрите хорошие фильмы через ottplayer через смартфон и пусть Ваш малыш будет здоровым.
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