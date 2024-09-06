Обман зрения – хотите обмануть свое зрение и увидеть то, чего на самом деле нет? Скачав приложение вы сможете испытать новые эмоции увидев несуществующее. Инструкция применения программы очень простая: вам необходимо смотреть в центр экрана не отрывая глаз в течение 30 секунд, после этого переводите взгляд на другой предмет.

Внимание: приложение имеет ряд физиологических ограничений. Не рекомендуется использовать Обман зрения, если вам меньше 18 лет, вы беременны, склонны к судорогам или страдаете от психических заболеваний.