Stylish для Windows

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Оценка: 2.99/5 голосов - 246
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.3.0 для Google Chrome | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Утилиты к браузерам
Загрузок (сегодня/всего):0 / 5 858 | Статистика
Размер:463 Кб
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Stylish - интересное дополнение (плагин) для браузера Google Chrome, позволяющее изменять стилистику интернет-страниц и добавлять оригинальное оформление посещаемых страниц. На сайте разработчика доступно множество готовых тем для самых разнообразных ресурсов, которые изменят шрифт, цвет фона, контрастность, оформление и другие параметры отображения сайта. Все визуальные корректировки разрабатываются самими пользователями, а доступ к кодировке открыт для ознакомления в открытом режиме.

Поиск стилей ведется по названию сайта, конечно же присутствуют самые популярные и востребованные порталы с множеством вариантов оболочек. Но если нужного Вам сайта нет или предлагаемые варианты не устраивают, то можно создать свое собственное дизайнерское решение, однако для этого необходимо обладать некоторыми знаниями программирования. В целом, получается достаточно красочно, необычно, оригинально, что доставляет дополнительное удовольствие от посещения любимых ресурсов.

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Отзывы о программе Stylish

JK про Stylish 1.4.0 для Google Chrome [17-08-2016]

Сделайте зеркало на файлы Stylish. Те у кого старая версия браузера не могут скачать. А обновлять нет никакого желания и так всё работает как надо. Пусть обломятся.
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