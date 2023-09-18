Stylish - интересное дополнение (плагин) для браузера Google Chrome, позволяющее изменять стилистику интернет-страниц и добавлять оригинальное оформление посещаемых страниц. На сайте разработчика доступно множество готовых тем для самых разнообразных ресурсов, которые изменят шрифт, цвет фона, контрастность, оформление и другие параметры отображения сайта. Все визуальные корректировки разрабатываются самими пользователями, а доступ к кодировке открыт для ознакомления в открытом режиме.

Поиск стилей ведется по названию сайта, конечно же присутствуют самые популярные и востребованные порталы с множеством вариантов оболочек. Но если нужного Вам сайта нет или предлагаемые варианты не устраивают, то можно создать свое собственное дизайнерское решение, однако для этого необходимо обладать некоторыми знаниями программирования. В целом, получается достаточно красочно, необычно, оригинально, что доставляет дополнительное удовольствие от посещения любимых ресурсов.