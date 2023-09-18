Stylish для Windows
|Оценка:
|2.99/5 голосов - 246
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.3.0 для Google Chrome | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Jason Barnabe
|Категория:
|Утилиты к браузерам
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 5 858 | Статистика
|Размер:
|463 Кб
|СКАЧАТЬ
Stylish - интересное дополнение (плагин) для браузера Google Chrome, позволяющее изменять стилистику интернет-страниц и добавлять оригинальное оформление посещаемых страниц. На сайте разработчика доступно множество готовых тем для самых разнообразных ресурсов, которые изменят шрифт, цвет фона, контрастность, оформление и другие параметры отображения сайта. Все визуальные корректировки разрабатываются самими пользователями, а доступ к кодировке открыт для ознакомления в открытом режиме.
Поиск стилей ведется по названию сайта, конечно же присутствуют самые популярные и востребованные порталы с множеством вариантов оболочек. Но если нужного Вам сайта нет или предлагаемые варианты не устраивают, то можно создать свое собственное дизайнерское решение, однако для этого необходимо обладать некоторыми знаниями программирования. В целом, получается достаточно красочно, необычно, оригинально, что доставляет дополнительное удовольствие от посещения любимых ресурсов.
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Отзывы о программе Stylish
JK про Stylish 1.4.0 для Google Chrome [17-08-2016]
Сделайте зеркало на файлы Stylish. Те у кого старая версия браузера не могут скачать. А обновлять нет никакого желания и так всё работает как надо. Пусть обломятся.
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