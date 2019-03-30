XMPlay - компактный аудиоплеер с поддержкой воспроизведения множества форматов файлов и плейлистов. Среди доступных типов файлов для проигрывания выделим лишь основные: OGG, MP3, MP2, MP1, WMA, WAV, AIFF, CDA и другие, плейлисты - PLS, M3U, ASX, WAX, CUE. Интересно, что в XMPlay Вы можете добавить даже ZIP-архив с песнями, и они будут проиграны без предварительной распаковки.

Если Вы все-таки решили воспроизвести какой-то специфический файл или плейлист, который в базовой версии не поддерживается, то и это не проблема - функционал плеера может быть значительно расширен за счет дополнительных плагинов.

Из доступных опций присутствует создание списков воспроизведения, 9-уровневый эквалайзер, прокрутка музыкальных треков, отображение подробной информации о композиции (название, расположение, размер, битрейт, каналы и др.), визуализация звуков и другие полезности.

Стоит отметить и стильный интерфейс проигрывателя, выполненный в современном дизайне. При желании на сайте разработчика доступны другие обложки визуального оформления программы, которые сделают Ваш XMPlay более красочным и неповторимым. Еще одним преимуществом проигрывателя является его портативность - установка в систему не требуется, что позволяет использовать плеер на любом компьютере с заранее установленными настройками.