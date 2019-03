46Николай64 Удобно пользоваться подключив DSP Plug-in RockSteady v2.1 Peter IvanovPetrov хорошо выравнивает звук (в окне настроек ( внизу слева)измените "calculate RMS level per 32 samp" на "256 samp" звучание улучшится)

RockSteady is a plugin which equalizes the sound level. This means that the normally quiet sounds are amplified, and so you won't have to adjust the volume between the songs or during a quiet section of a song anymore.

Лучше всего поставить скин Euphoria (by Sergey Kokorin original by AIMP dev team)он более удобен.

Звучание будет лучше если поставить Winamp Input Plug-in mp3PRO 1.2

by Coding Technologies/Thomson или

MP3 Surround by Fraunhofer IIS(Если нет 5.1. в настройках ставьте "mp3 Stereo" - будет работать)

Все плагины есть на сайте поддержки XMPlay.

Программа портабельна можно запускать с USB флэшки без напряга.

Настройки вызываются значком "Options and stuff" или меню правой клавишей мыши - раздел Plugins.

| 1 | Ответить