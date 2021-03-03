Raccoon для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.00/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.17.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Загрузка файлов
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 913 | Статистика
Размер:13,19 Мб
СКАЧАТЬ
Raccoon скриншот № 1
Raccoon скриншот № 2
Raccoon скриншот № 3
Raccoon скриншот № 4

Raccoon - инструмент для извлечения на компьютер установочного apk-файла для приложений из магазина Google Play. Бывают ситуации, когда Вы по ряду причин не можете установить на свое Android-устройство какое-то приложение из маркета Google: не поддерживается, нет доступа к интернету и т.д. В этом случает Вас выручит утилита Raccoon.

Установка Raccoon в систему не требуется - инструмент портативен. Скачивать apk-файл очень просто. При первом запуске от Вас попросят ввести учетные данные Google, которые Вы используете на своем Android-девайсе при загрузке приложений из магазина. Кроме электронной почты и пароля, требуется заполнить поле ID устройства, но если этот параметр Вам неизвестен, то не заморачивайтесь - программа будет работать, даже если оставить это пункт пустым. Вот и все - Raccoon готов и настроен.

Приложение имеет всего 2 закладки: Search и Downloads, соответственно, Поиск и Загрузка. Поиск можно вести по нескольким критериям - по названию, по URL-адресу приложения из Google Play, по идентификатору программы в Google Play (запись в URL-адресе после символов "id="). Когда нужное приложение найдено, то Вы можете посмотреть его описание ("Details"), требуемые разрешения ("Permissions"), переключиться на страничку программы в Google Play. Но самая интересная и нужная функция "Download" - при нажатии этой клавиши на Ваш ПК начнется скачивание apk-файла программы. Загрузка происходит в специально созданную папку пользователя, открыть которую можно сразу из Raccoon.

Теперь скопируйте полученный apk-файл, переместите на любое Android-устройство и запустите установку требуемого приложения. В целом, все очень просто, удобно и комфортно.

Примечание. Для работы инструмента Raccoon в системе должен быть установлен пакет Java.

Что нового в Raccoon 4.17.0?
  • Исправлены ошибки
ТОП-сегодня раздела "Загрузка файлов"
 

скачать Download MasterDownload Master 6.19.7.1655

Download Master - популярный менеджер загрузок, который предлагает пользователю широкий спектр...

скачать Ummy Video DownloaderUmmy Video Downloader 1.10.10.7

Ummy Video Downloader - удобное в эксплуатации приложение для загрузки видео с YouTube. Присутствует...

скачать VKMusicVKMusic 4.84.2

VKMusic - бесплатная утилита для скачивания мультимедийных файлов с таких ресурсов, как...

скачать 4K Video Downloader4K Video Downloader 4.15.0.4160

4K Video Downloader - программа для скачивания видео, аудио и субтитров с YouTube в высоком качестве на ваш компьютер...

скачать Teleport ProTeleport Pro 1.72

Teleport Pro - эта популярнейшая программа позволяет скачивать сайты, причем как полностью (при...

скачать Youtube Downloader HDYoutube Downloader HD 3.4.1

Youtube Downloader HD - бесплатная и предельно простая в использовании программа для скачивания...

Отзывы о программе Raccoon

OpenGarden про Raccoon 4.1 [04-08-2017]

Последнее время программа почему-то не работает...
2 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв