Raccoon для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.17.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Onyxbits
|Категория:
|Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 913 | Статистика
|Размер:
|13,19 Мб
|СКАЧАТЬ
Raccoon - инструмент для извлечения на компьютер установочного apk-файла для приложений из магазина Google Play. Бывают ситуации, когда Вы по ряду причин не можете установить на свое Android-устройство какое-то приложение из маркета Google: не поддерживается, нет доступа к интернету и т.д. В этом случает Вас выручит утилита Raccoon.
Установка Raccoon в систему не требуется - инструмент портативен. Скачивать apk-файл очень просто. При первом запуске от Вас попросят ввести учетные данные Google, которые Вы используете на своем Android-девайсе при загрузке приложений из магазина. Кроме электронной почты и пароля, требуется заполнить поле ID устройства, но если этот параметр Вам неизвестен, то не заморачивайтесь - программа будет работать, даже если оставить это пункт пустым. Вот и все - Raccoon готов и настроен.
Приложение имеет всего 2 закладки: Search и Downloads, соответственно, Поиск и Загрузка. Поиск можно вести по нескольким критериям - по названию, по URL-адресу приложения из Google Play, по идентификатору программы в Google Play (запись в URL-адресе после символов "id="). Когда нужное приложение найдено, то Вы можете посмотреть его описание ("Details"), требуемые разрешения ("Permissions"), переключиться на страничку программы в Google Play. Но самая интересная и нужная функция "Download" - при нажатии этой клавиши на Ваш ПК начнется скачивание apk-файла программы. Загрузка происходит в специально созданную папку пользователя, открыть которую можно сразу из Raccoon.
Теперь скопируйте полученный apk-файл, переместите на любое Android-устройство и запустите установку требуемого приложения. В целом, все очень просто, удобно и комфортно.
Примечание. Для работы инструмента Raccoon в системе должен быть установлен пакет Java.
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Raccoon
OpenGarden про Raccoon 4.1 [04-08-2017]
Последнее время программа почему-то не работает...
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