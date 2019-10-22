Wise Force Deleter для Windows

Wise Force Deleter 1.51.52

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Описание Wise Force Deleter 1.51.52Описание   Скачать Wise Force Deleter 1.51.52СКАЧАТЬ (1,87 Мб) Скриншоты Wise Force Deleter 1.51.52Скриншоты (3)   Статистика Wise Force Deleter 1.51.52Статистика   Отзывы о Wise Force Deleter 1.51.52Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Wise Force Deleter - утилита для удаления любого файла на Вашем компьютере, даже того, который не получается удалить другими средствами и способами. Эта программа пригодится в случаях, когда при попытке удаления появляются следующие уведомления:

  • Cannot delete file: Access is denied - невозможно удалить файл: отказано в доступе.
  • There has been a sharing violation - нарушены права совместного использования.
  • The source or destination file may be in use - исходный файл или путь его расположения могут быть использованы.
  • The file is in use by another program or user - файл используется другой программой или пользователем.
  • Make sure the disk is not full or write-protected and that the file is not currently in use - проверьте не переполнен ли диск или защищен от записи, а также не используется ли он в настоящее время.

Этот инструмент способен решить вышеуказанные проблемы, завершив все связанные с работой файла процессы и сняв ограничения доступа к файлам, что мешает удалить файл обычным способом. При этом все исправления происходят без нарушений в работе системы Windows.

Удобно, что программа добавляет опцию Force delete в контекстное меню Проводника. То есть, чтобы разблокировать и удалить файл, не нужно обязательно заходить в главный интерфейс программы и добавлять файл, а можно выполнить данную операцию через контекстное меню.

Интерфейс Wise Force Deleter прост, лаконичен и не содержит ничего лишнего. Поэтому освоить работу с программой сможет даже начинающий пользователь.

Что нового в Wise Force Deleter 1.51.52?
  • Обновлены различные переводы.
  • Незначительные улучшения интерфейса.
Wise Force Deleter
Wise Force Deleter
Wise Force Deleter
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 916
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОчистка диска
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Отзывы о программе Wise Force Deleter

Сергей про Wise Force Deleter 1.48.46 [29-01-2019]

отличная программа,советую
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