ExperienceIndexOK для Windows

ExperienceIndexOK 1.71

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Описание ExperienceIndexOK 1.71Описание   Скачать ExperienceIndexOK 1.71СКАЧАТЬ (65 Кб) Скриншоты ExperienceIndexOK 1.71Скриншоты (3)   Статистика ExperienceIndexOK 1.71Статистика   Отзывы о ExperienceIndexOK 1.71Отзывы (1)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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ExperienceIndexOK - небольшая портативная (не требующая установки в систему) утилита для оценки производительности конфигурации Вашего компьютера. Это приложение не содержит каких-либо настроек или опций - запускаете и смотрите на цифры производительности по десятибальной шкале для процессора, оперативной памяти, видеокарты и жесткого диска. При этом общий рейтинг устанавливается по наименьшему показателю.

Программа ориентирована в основном для операционных систем Windows 8.1 и 10, так как в них посмотреть индекс производительности обычным способом достаточно сложно, а так запустив ExperienceIndexOK Вы будете в курсе возможностей ПК.

Из дополнительных возможностей в программе есть кнопки быстрого перехода к некоторым полезным системным программам: диспетчер задач, свойства системы, сведения о системе, оптимизация дисков, управление компьютером, управление дисками.

В целом, ничего особенного, но для общего представления о возможностях Вашего ПК данная утилита весьма полезна и информативна.

Что нового в ExperienceIndexOK 1.71?
  • Исправлены ошибки
  • Улучшения в работе программы
  • Обновлены переводы
Скриншоты ExperienceIndexOK:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Японский
Закачек (сегодня/всего)6 / 4 440
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты
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Отзывы о программе ExperienceIndexOK

Michael про ExperienceIndexOK 1.33 [29-12-2017]

Под XP все индексы равны 0 ?????
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