Берлин путеводитель - полезное приложение для путешественников, благодаря которому Вы обретете надежного и простого спутника в поездке в Берлин. Данный путеводитель предлагает пользователю подробные оффлайн-карты посещаемого города, наиболее популярные достопримечательности, разнообразные советы и много полезной для путешественника информации.

Присутствует возможность прокладывать маршруты на карте без доступа в Интернет (причем по каждому маршруту предлагается масса полезной информации), искать лучшие магазины, отели, рестораны и достопримечательности. Также можно ознакомиться с советами и рекомендациями пользователей, которые до Вас посетили интересующие Вас объекты, прочитать их отзывы и узнать рейтинг заведения. Кроме этого можно создавать списки мест, которые Вам хотелось бы посетить, отмечать их на карте, а также добавлять на карту собственные объекты.

Учитывая все вышеперечисленное можно сделать вывод, что с помощью приложения можно спланировать идеальное путешествие, которое подарит пользователю множество положительных эмоций и ярких незабываемых впечатлений.