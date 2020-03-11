UNKILLED для Android

UNKILLED 2.0.6 для Android

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Описание UNKILLED 2.0.6 для AndroidОписание   Скачать UNKILLED 2.0.6 для AndroidСКАЧАТЬ (32,38 Мб) Скриншоты UNKILLED 2.0.6 для AndroidСкриншоты (20)   Статистика UNKILLED 2.0.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о UNKILLED 2.0.6 для AndroidОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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UNKILLED - красочный 3D-экшн от первого лица для Android-смартфонов и планшетов, в котором вам предстоит сыграть за Джо, крутого парня из подразделения «Волчья стая», специализирующегося на выслеживании и уничтожении ходячих мертвецов.

В помощь игроку предоставлен довольно обширный арсенал (который надо постепенно разблокировать), включающий в себя более 50 видов разнообразного оружия, в том числе пистолеты, автоматы, тактические дробовики, снайперские винтовки и пр. Вооружение можно модернизировать, усиливая его технические характеристики, повышая мощность и смертоносность.

В ходе игры можно будет получить карты с оружием, приборами, усилителями, сундуками и прочими полезными фишками. Игроку предлагается триста заданий, в которых ему будут противостоять уникальные противники и боссы.

Сражайтесь, выживайте, получайте личные достижения, открывайте новое оружие и локации, и сметите в конце концов проклятую нечисть в лице нашей многострадальной планеты.

Что нового в UNKILLED 2.0.6 для Android?
  • Исправлены ошибки и улучшена производительность.
UNKILLED
UNKILLED
UNKILLED
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 410
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
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Отзывы о программе UNKILLED

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