Firefox ESR (Extended Support Release) - версия популярного браузера Mozilla Firefox с удлиненным сроком поддержки.

Новая политика Firefox "обновления как можно чаще, релиз раз в месяц" стала приводить к появлению у пользователей проблем в работе браузера: глюки новых версий, несовместимость нужных дополнений и т.п. Именно для этого, был запущен Firefox ESR, который отличается об стандартной версии тремя важными моментами:

Свежий релиз делается из текущей ветки только после некоторого периода "тестирования" обычного релиза всеми теми, кто использует не ESR релизы. Период действия релиза намного больше чем обычного. Для него выпускаются только обновления закрывающие дыры в безопасности.

Таким образом, на выходе имеем стабильный браузер, с периодичностью смены релиза приблизительно год, прошедший масштабное тестирование и имеющий обновления системы безопасности.

В таком виде браузер станет полезным в больших организациях, таких как университеты и школы, госорганизации и крупные частные компании. Во время расширенного цикла, новые компоненты не будут добавлены в Firefox ESR, только исправления проблем безопасности и стабильности.

Основные возможности Firefox ESR практически не отличаются от основной версии браузера: