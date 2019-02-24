Firefox ESR (Extended Support Release) - версия популярного браузера Mozilla Firefox с удлиненным сроком поддержки.
Новая политика Firefox "обновления как можно чаще, релиз раз в месяц" стала приводить к появлению у пользователей проблем в работе браузера: глюки новых версий, несовместимость нужных дополнений и т.п. Именно для этого, был запущен Firefox ESR, который отличается об стандартной версии тремя важными моментами:
Свежий релиз делается из текущей ветки только после некоторого периода "тестирования" обычного релиза всеми теми, кто использует не ESR релизы.
Период действия релиза намного больше чем обычного.
Для него выпускаются только обновления закрывающие дыры в безопасности.
Таким образом, на выходе имеем стабильный браузер, с периодичностью смены релиза приблизительно год, прошедший масштабное тестирование и имеющий обновления системы безопасности.
В таком виде браузер станет полезным в больших организациях, таких как университеты и школы, госорганизации и крупные частные компании. Во время расширенного цикла, новые компоненты не будут добавлены в Firefox ESR, только исправления проблем безопасности и стабильности.
Основные возможности Firefox ESR практически не отличаются от основной версии браузера:
Удобная панель закладок.
Интегрирована панель поиска. Количество поисковых систем можно увеличить, установив необходимые плагины.
Возможность просматривать и работать с несколькими сайтами одновременно в отдельных вкладках одного окна браузера.
Автоматическое обновление, размер которого обычно не больше нескольких сотен килобайт.
Защита приватности.
Безопасная навигация по Интернету: конфиденциальность, защита от вирусов, шпионских программ и всплывающих окон, мгновенная идентификация веб-сайтов и блокировка доступа на сайты сетевых жуликов, опасных сделок и подделок.
Полноценное масштабирование.
Поддержка технологии RSS. Возможность создания закладок.
Google Chrome Portable - портативная (не требующая инсталляции) версия браузера Google Chrome
Отзывы о программе Firefox ESR
Иван про Firefox ESR 45.9.0 / 60.2.0 [16-02-2019]
А есть ли в нем функция работать автономно? | | Ответить
Рыжий Кындык про Firefox ESR 45.9.0 / 60.2.0 [12-10-2018]
Ну что дождались,пришел похоже полный кындык лисе-чем дальше тем хуже. Остались только две версии на выбор: firefox 56.0 версия либо 52.9ESR.Другие даже обсуждать не интересно,но на год два еще пойдет. 2 | | Ответить
Рыжий Плюс про Firefox ESR 45.9.0 / 52.7.2 [13-06-2018]
Виноват,56 версия лисы еще вполне рабочая и проходит,на 57 версии уже все старые расширения не поддерживаются.Скорость почти чушь,да немного вроде быстрее 47.0.2.
Версия 52.7.2 больше ест памяти,есть небольшие баги. 9 | | Ответить
Рыжий про Firefox ESR 45.8.0 / 52.1.0 [14-06-2017]
Поддержка лисы 45.8 ESR скоро закончится. Проверил 47 и 48 версии. Обновился до 47.0.1- потом 47.0.2.(ее вроде как нет в официалке). Уже на 48 версии начались проблемы(возможно из-за разделения процессов,на некоторых моих постоянных сайтах в закладках).
Вообщем похоже что 47.0.2 тоже еще полная рабочая версия. 28 | | Ответить
Рыжий... в ответ Рыжий про Firefox ESR 45.9.0 / 52.6.0 [02-02-2018]
Я вернулся,а лисы и нет.Что сказать 56,57 полная жо..а. Типа лису сливают...не знаю. 58 версию не тестировал,жду портативку для проверки. 52 esr и 55 версии работают,даже на 55-ой у меня все запустилось. Скорость- слабее чем,45.9esr и 47.0.2 и то быстрее.
Так и остаюсь на 47.0.2. 7 | | Ответить
Маркер про Firefox ESR 45.8.0 [26-04-2017]
Единственная полностью исправная версия лисы - уже ESR 45.9. Обновлялся на ESR 52,нашел уже пару мелких багов. Вернулся назад к 45. 37 | | Ответить