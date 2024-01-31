Hotellook - официальный мобильный клиент сервиса для поиска, сравнения и бронирования отелей в режиме онлайн.

Пользоваться приложение очень просто - достаточно указать город, который Вы собрались посетить, предполагаемая дата въезда и выезда и количество взрослых и детей, после чего будет доступен список наиболее подходящих отелей.

К списку предложений можно применять большое количество фильтров: цена, расстояние до центра, рейтинг, наличие ресторана, парковки, телевизора, прачечной, интернета, бассейна, завтрака, а также сортировать гостиницы по заданным параметрам.

Для понравившегося отеля можно просмотреть панорамные фотографии, узнать расположение на карте, перечень предоставляемых услуг, рейтинг и отзывы посетителей.

Ключевые особенности Hotellook: