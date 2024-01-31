Hotellook для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.6.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|JetRadar
|Категории:
|Карты - Поиск
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 302 | Статистика
|Размер:
|15,4 Мб
|СКАЧАТЬ
Hotellook - официальный мобильный клиент сервиса для поиска, сравнения и бронирования отелей в режиме онлайн.
Пользоваться приложение очень просто - достаточно указать город, который Вы собрались посетить, предполагаемая дата въезда и выезда и количество взрослых и детей, после чего будет доступен список наиболее подходящих отелей.
К списку предложений можно применять большое количество фильтров: цена, расстояние до центра, рейтинг, наличие ресторана, парковки, телевизора, прачечной, интернета, бассейна, завтрака, а также сортировать гостиницы по заданным параметрам.
Для понравившегося отеля можно просмотреть панорамные фотографии, узнать расположение на карте, перечень предоставляемых услуг, рейтинг и отзывы посетителей.
Ключевые особенности Hotellook:
- Поиск отеля, гостиницы или хостела по базе (более 760 000 отелей из 205 стран) или на карте, ближайшего к пользователю.
- Сравнение цен.
- Карта отелей.
- Возможность выбора валюты.
- Возможность отмечать понравившиеся отели.
- Просмотр детальной информации об отеле.
- Большое количество настраиваемых фильтров для поиска отеля.
- Сортировка списка отелей по цене, популярности, удаленности от центра, оценке пользователей.
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Отзывы о программе Hotellook
Admin
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