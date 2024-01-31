Hotellook для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.6.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Карты - Поиск
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 302 | Статистика
Размер:15,4 Мб
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Hotellook - официальный мобильный клиент сервиса для поиска, сравнения и бронирования отелей в режиме онлайн.

Пользоваться приложение очень просто - достаточно указать город, который Вы собрались посетить, предполагаемая дата въезда и выезда и количество взрослых и детей, после чего будет доступен список наиболее подходящих отелей.

К списку предложений можно применять большое количество фильтров: цена, расстояние до центра, рейтинг, наличие ресторана, парковки, телевизора, прачечной, интернета, бассейна, завтрака, а также сортировать гостиницы по заданным параметрам.

Для понравившегося отеля можно просмотреть панорамные фотографии, узнать расположение на карте, перечень предоставляемых услуг, рейтинг и отзывы посетителей.

Ключевые особенности Hotellook:

  • Поиск отеля, гостиницы или хостела по базе (более 760 000 отелей из 205 стран) или на карте, ближайшего к пользователю.
  • Сравнение цен.
  • Карта отелей.
  • Возможность выбора валюты.
  • Возможность отмечать понравившиеся отели.
  • Просмотр детальной информации об отеле.
  • Большое количество настраиваемых фильтров для поиска отеля.
  • Сортировка списка отелей по цене, популярности, удаленности от центра, оценке пользователей.
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Отзывы о программе Hotellook

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