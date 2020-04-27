WinSysClean для Windows

WinSysClean X10 Free 20.0

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Описание WinSysClean X10 Free 20.0Описание   Скачать WinSysClean X10 Free 20.0СКАЧАТЬ (19,97 Мб) Скриншоты WinSysClean X10 Free 20.0Скриншоты (11)   Статистика WinSysClean X10 Free 20.0Статистика   Отзывы о WinSysClean X10 Free 20.0Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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WinSysClean - мощный набор инструментов для оптимизации и настройки Вашего компьютера, имеющий в своем распоряжении утилиты для управления всеми параметрами и службами как операционной системы, так и отдельных элементов "железа". В этом приложении выделено 4 основных раздела: очистка, интернет, мониторинг, настройка.

Раздел Очистки содержит общую информацию о системных параметрах (версия операционки, общий и свободный объем жесткого диска, общий и свободный размер оперативной памяти, фрагментация реестра, кэш браузеров, мусорные файлы и др.), опциях настройки Windows, параметрах очистки данных приложений и опциях настройки работы с реестром.

Раздел Интернет позволяет почистить браузерную информацию: кэш, куки, историю, поисковые запросы и историю загрузок. Поддерживаются самые востребованные web-обозреватели: IE и Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari.

Раздел Мониторинга поможет отследить в графическом виде загруженность процессора, использование оперативной памяти и жесткого диска, активность сервисов и служб, а также задействованные драйвера.

Раздел Настройки даст возможность применения разнообразных твиков для оптимизации размещения информации на рабочем столе, отрегулировать иконки приложений и восстановить закладки для браузера IE.

Кроме того, в WinSysClean X7 есть дополнительные инструменты для повышения производительности ПК:

  • редактор списка программ автозапуска при старте ОС,
  • дефрагментатор жесткого диска,
  • утилита диагностики оперативки,
  • деинсталлятор программ,
  • настройщик свойств папок,
  • планировщик,
  • утилита для создания резервной копии реестра и др.

Почистив свою систему от мусора и оптимизировав загруженность основных рабочих параметров ПК, Вы улучшите быстродействие своей машины, повысите общую безопасность и сможете использовать по максимуму все возможности конфигурации имеющегося "железа".

WinSysClean
WinSysClean
WinSysClean
WinSysClean
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 158
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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Отзывы о программе WinSysClean

Vagner39 про WinSysClean X7 Free 17.01 build 2540 [25-10-2015]

Для XP такого уже не предвидится?
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