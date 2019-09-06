GFXplorer для Windows

GFXplorer 3.10.0.1410

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Описание GFXplorer 3.10.0.1410Описание   Скачать GFXplorer 3.10.0.1410СКАЧАТЬ (853 Кб) Скриншоты GFXplorer 3.10.0.1410Скриншоты (5)   Статистика GFXplorer 3.10.0.1410Статистика   Отзывы о GFXplorer 3.10.0.1410Отзывы (0)  
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GFXplorer - небольшая утилита для отображения информации о всей "начинке" Вашего компьютера - процессор, материнская плата, оперативная память, видеокарта, жесткие диски, операционка и др. Теперь, чтобы узнать характеристики и показатели свой машины, Вам достаточно только установить и запустить GFXplorer: тут в одном месте собраны все данные о компонентах ПК.

Программа содержит несколько вкладок:

  • Windows - данные текущей операционной системы (версия, DirectX, .Net Framework и т.д.),
  • CPU, RAM, MB - характеристики центрального процессора, оперативной памяти и материнской платы,
  • Video, Audio, Drives - показатели видеокарты, аудио адаптера, монитора, жестких дисков и внешних накопителей,
  • Tools - быстрый доступ у системным службам и инструментам для обслуживания ПК.

Вся полученная информация может экспортироваться в текстовый файл (форматы TXT или RTF), что удобно для отправки характеристик компьютера в службы технической поддержки, размещения на форуме или передачи по электронной почте.

В целом все очень просто, но достаточно информативно - получите все данные о конфигурации своего ПК в одном удобном интерфейсе с GFXplorer.

GFXplorer
GFXplorer
GFXplorer
GFXplorer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 821
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты
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Отзывы о программе GFXplorer

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Отзывов о программе GFXplorer 3.10.0.1410 пока нет, можете добавить...

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