GFXplorer - небольшая утилита для отображения информации о всей "начинке" Вашего компьютера - процессор, материнская плата, оперативная память, видеокарта, жесткие диски, операционка и др. Теперь, чтобы узнать характеристики и показатели свой машины, Вам достаточно только установить и запустить GFXplorer: тут в одном месте собраны все данные о компонентах ПК.

Программа содержит несколько вкладок:

Windows - данные текущей операционной системы (версия, DirectX, .Net Framework и т.д.),

CPU, RAM, MB - характеристики центрального процессора, оперативной памяти и материнской платы,

Video, Audio, Drives - показатели видеокарты, аудио адаптера, монитора, жестких дисков и внешних накопителей,

Tools - быстрый доступ у системным службам и инструментам для обслуживания ПК.

Вся полученная информация может экспортироваться в текстовый файл (форматы TXT или RTF), что удобно для отправки характеристик компьютера в службы технической поддержки, размещения на форуме или передачи по электронной почте.

В целом все очень просто, но достаточно информативно - получите все данные о конфигурации своего ПК в одном удобном интерфейсе с GFXplorer.