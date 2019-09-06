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GFXplorer 3.10.0.1410
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GFXplorer - небольшая утилита для отображения информации о всей "начинке" Вашего компьютера - процессор, материнская плата, оперативная память, видеокарта, жесткие диски, операционка и др. Теперь, чтобы узнать характеристики и показатели свой машины, Вам достаточно только установить и запустить GFXplorer: тут в одном месте собраны все данные о компонентах ПК.
Программа содержит несколько вкладок:
- Windows - данные текущей операционной системы (версия, DirectX, .Net Framework и т.д.),
- CPU, RAM, MB - характеристики центрального процессора, оперативной памяти и материнской платы,
- Video, Audio, Drives - показатели видеокарты, аудио адаптера, монитора, жестких дисков и внешних накопителей,
- Tools - быстрый доступ у системным службам и инструментам для обслуживания ПК.
Вся полученная информация может экспортироваться в текстовый файл (форматы TXT или RTF), что удобно для отправки характеристик компьютера в службы технической поддержки, размещения на форуме или передачи по электронной почте.
В целом все очень просто, но достаточно информативно - получите все данные о конфигурации своего ПК в одном удобном интерфейсе с GFXplorer.
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