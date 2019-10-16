UEStudio - продвинутая интегрированная среда разработки с мощным функциональным набором инструментов для качественного и полноценного программирования. Эта платформа основана на популярном текстовом редакторе UltraEdit, включая в себя все лучшие возможности этого редактора и поддержку более 30 самых востребованных компиляторов, таких как Microsoft Visual C++, Java, GNU C/C++, PHP, Perl и других.

Кроме того, здесь же Вы найдете встроенный отладчик, интегрированный VCS элемент управления, просмотрщик классов, конвертер проектов и многие другие инструменты. Все это позволяет работать и со скриптами, и с макросами, используя наиболее удобный для Вас язык программирования.

Основные возможности программы UEStudio: