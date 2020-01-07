GFX Memory Speed Benchmark для Windows

GFX Memory Speed Benchmark 1.1.8.10

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Описание GFX Memory Speed Benchmark 1.1.8.10Описание   Скачать GFX Memory Speed Benchmark 1.1.8.10СКАЧАТЬ (11,61 Мб) Скриншоты GFX Memory Speed Benchmark 1.1.8.10Скриншоты (2)   Статистика GFX Memory Speed Benchmark 1.1.8.10Статистика   Отзывы о GFX Memory Speed Benchmark 1.1.8.10Отзывы (0)  
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4.75 из 5, всего оценок - 4
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GFX Memory Speed Benchmark - утилита для тестирования скорости записи и чтения информации оперативной памятью и видеокартой компьютера. Такой бенчмарк может пригодиться для оценки общей производительности и возможностей конфигурации Вашего "железа".

Программа очень проста в использовании, все функции расположены на главном (и единственном) окне приложения. При запуске этот инструмент отображает краткие сведения о графическом адаптере (марка, модель) и доступной памяти. Тут можно выбрать размер кластера для теста (в Мб), а также определить размер выделенной и свободной памяти. Соответственно, общий тест запускается, если установлены параметры Allocate, а если указан параметр Free - то тест чтения/записи запускается отдельно для каждого типа.

Все полученные данные отображаются в нижней части окна программы. Так что протестируйте свою видеокарту и оперативную память с GFX Memory Speed Benchmark, оценив их возможности для работы с "тяжелыми" приложениями и играми.

GFX Memory Speed Benchmark
GFX Memory Speed Benchmark
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4 538
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты - Оперативная память
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Отзывы о программе GFX Memory Speed Benchmark

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