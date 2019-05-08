MuPDF - самый простой просмотрщик PDF, XPS, CBZ и EPUB файлов в наилучшем качестве. Здесь реализован специально разработанный модуль рендеринга, который предназначен для отображения графики без помех и искажений. Такая технология размещает текст с учетом его размера и расстояний между символами. Все размеры редактируются пикселях, что и обеспечивает высококачественный показ страницы с текстом или изображением.

Приложение MuPDF портативно (не требует установки в систему), имеет небольшой размер и предельно простое в настройке. Запустив исполняемый файл, откроется проводник Windows для выбора PDF (или другого) файла. Для большего удобства работы с документом предусмотрена поддержка прозрачности, имеется функция шифрования информации, есть возможность работать с гиперссылками и аннотациями, реализован поиск текста и другие полезные инструменты.

Программа MuPDF построена по модульному принципу, поэтому пользователи, обладающие навыками программирования, могут добавлять в приложение различные дополнительные функции по своему усмотрению.