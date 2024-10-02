Домашний Самогон для Android
|Оценка:
|3.33/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|12.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Евгений Курепин
|Категории:
|другое - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 806 | Статистика
|Размер:
|9.49 Мб
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Домашний Самогон - бесплатное приложение для Android, которое представляет собой калькулятор, упрощающий приготовление алкоголя в домашних условиях и облегчает процесс дистиллятора.
Основные возможности программы Домашний Самогон:
- Расчет коррекции крепости дистиллята по температуре;
- Расчет секущей спиртуозности в кубе и на выходе дистиллятора с поправкой на атмосферное давление;
- Расчет разбавления спиртовых растворов с учетом контракции;
- Расчет содержания абсолютного спирта (АС) во фракциях;
- Расчет сахарной браги по заданному количеству ингредиентов;
- Расчет сахарной браги по заданным объему и спиртуозности;
- Расчет ивертированного сиропа.
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dom-samogona.ru про Домашний Самогон 6.5 для Android [06-08-2018]