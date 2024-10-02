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Домашний Самогон для Android

Описание
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Оценка: 3.33/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:12.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:другое - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 806 | Статистика
Размер:9.49 Мб
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Домашний Самогон - бесплатное приложение для Android, которое представляет собой калькулятор, упрощающий приготовление алкоголя в домашних условиях и облегчает процесс дистиллятора.

Основные возможности программы Домашний Самогон:

  • Расчет коррекции крепости дистиллята по температуре;
  • Расчет секущей спиртуозности в кубе и на выходе дистиллятора с поправкой на атмосферное давление;
  • Расчет разбавления спиртовых растворов с учетом контракции;
  • Расчет содержания абсолютного спирта (АС) во фракциях;
  • Расчет сахарной браги по заданному количеству ингредиентов;
  • Расчет сахарной браги по заданным объему и спиртуозности;
  • Расчет ивертированного сиропа.
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Отзывы о программе Домашний Самогон

dom-samogona.ru про Домашний Самогон 6.5 для Android [06-08-2018]

Полезная программа. Понравилась
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