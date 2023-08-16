OsmAnd Карты и Навигация для Android
|Оценка:
|4.25/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.5.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|OsmAND
|Категория:
|Карты
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 574 | Статистика
|Размер:
|333,18 Мб
OsmAnd Карты и Навигация - крутое навигационное приложение, которое поможет всем путешественникам сориентироваться на незнакомой местности, проложить самый оптимальный маршрут движения, найти нужные объекты на карте и получить различную полезную информацию о них. Программа использует в работе данные из Open Street Maps (OSM).
OsmAnd Карты и Навигация работает как с векторными, так и растровыми картами без дополнительного доступа в Интернет. Для этого необходимо всего лишь один раз загрузить нужные карты на свое устройство (лучше по Wi-Fi-каналу, т.к. они довольно-таки объемные) и пользоваться ими в любое удобное время и в любом месте - даже там, где покрытия нет.
На картах доступна различная дополнительная информация, такая как навигационный маршрут, объекты (POI), избранные местоположения, линии высот, остановки общественного транспорта. Можно использовать несколько карт одновременно, накладывая их друг на друга и настраивая прозрачность. Таким образом, вы без труда сможете:
- искать адреса и объекты без доступа в Интернет,
- прокладывать маршруты на любые расстояния (автомобильный, пеший, велосипедный),
- изменять масштаб карты в зависимости от скорости движения,
- использовать голосовые команды при движении по маршруту,
- получать предупреждения о превышении допустимой скорости движения.
- переключаться на дневной/ночной режим отрисовки карты и многое другое.
В общем, путешествуйте удобно и комфортно по всему миру с приложением OsmAnd Карты и Навигация, выстраивая оптимальные маршруты и находя нужные места по пути следования.
- Датчики BLE/ANT+: переработано подключение, запись и просмотр полученных данных в формате GPX
- Бесплатное резервное копирование избранных точек и настроек в «OsmAnd Cloud»
- Новый формат для карт с поддержкой трехмерного рельефа
- Управление треками: обновленный пользовательский интерфейс, добавлена сортировка, поддержка вложенных папок
- Android Auto: новое стартовое меню для доступа к избранным, трекам и категориям POI
- Одинаковый список виджетов для верхней/нижней панели
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Отзывы о программе OsmAnd Карты и Навигация
Владимир про OsmAnd Карты и Навигация 2.8.2 для Android [03-09-2019]
Использую версию 3.4.8 для вело. Все время пытается съехать с велодорожки на тропинку. Для вело более реальные маршруты строит в режиме =пешеход= Настройки не очень удобные.
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Михаил про OsmAnd Карты и Навигация 2.6.3 для Android [15-06-2017]
Sergei про OsmAnd Карты и Навигация 2.5.4 для Android [08-05-2017]
OsmAnd далеко не первая программа, которой я пользуюсь для навигации. В городе - Навител (V.5), на природе в настоящее время SAS4Android, до него: Ozi, Orux и Locus.
Решил попробовать OsmAnd для города, так как карты под Навител уже под устарели, а новых не нашёл. Карты Osm достаточно современные, ближе к цивилизации подробнее, дальше от цивилизации информационность снижается. Если сравнивать с растровыми, то это от Zoom 15 до 17-18. Поскольку с картами всё понятно, переходим к функционалу программы. Опробована на Android верс. 4.2.1.
1. Большой объем программы (вер. 2.6), поэтому грузится с заметной задержкой.
2. Не смог найти, куда программа запихнула карты. Пути в различных описаниях программы не обнаружены. При загрузке программы заявляет, что места всего 200 мбайт, хотя в действительности свободного места гораздо больше. Выбрать место для карт и треков также невозможно.
3. Невозможно зафиксировать карту от вращения. Отсутствует на экране компас.
4. Нет возможности выключать дисплей, оставляя работать навигацию и запись трека. В результате быстро жрёт энергию.
5. Нет команды полной остановки программы.Надо об этом заботится после выключения.
Это основной перечень недостатков с которыми столкнулся сразу же.
К достоинствам следует отнести:
1. возможность работы с векторными картами, что экономит объем (на современных приборах не очень актуально).
2. Автоматическая прокладка маршрута. Это может быть актуально в населенных пунктах, но мало помогает на природе.
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Ruslan3543 про OsmAnd Карты и Навигация 2.5.4 для Android [04-03-2017]
лучший навигатор на мой взгляд удивительно но пешеходный режим в нем работает без интернета что идеально для пешехода
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Ruslan36535 про OsmAnd Карты и Навигация 2.5.4 для Android [10-02-2017]
нормальный навигатор его достоинства в том что он работает без интернета в пешеходном режиме
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