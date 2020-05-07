Colorfy для Android

Colorfy 3.8.5 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Colorfy 3.8.5 для AndroidОписание   Скачать Colorfy 3.8.5 для AndroidСКАЧАТЬ (57,11 Мб) Скриншоты Colorfy 3.8.5 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Colorfy 3.8.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Colorfy 3.8.5 для AndroidОтзывы (1)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Colorfy - отличное бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, представляющее из себя яркую и удивительную раскраску, которая подойдет как детям, так и взрослым. Выберите свой любимый цвет и добавляйте собственные штрихи к красивым картинам, раскрашивая разнообразные узоры, цветы, мандалы, животных (например, кошек) и т.д.

Присутствует возможность создавать собственные цветовые комбинации и экспериментировать с палитрами. Готовым рисунком можно поделиться с друзьями или близкими в Instagram, Facebook, WhatsApp, Pinterest, Gooogle Plus или Twitter. Приложение не требует подключения к Интернету.

Что нового в Colorfy 3.8.5 для Android?
  • Исправлены мелкие ошибки
Colorfy
Colorfy
Colorfy
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 742
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

Torrent TV Mobile 1.02 для Android

Программа для просмотра TORRENT-TV с плейлиста сайта torrent-tv.ru на мобильных телефонах и планшетах под управлением ОС Android в отличном качестве по технологии

Самые Полезные Советы 7.3 для Android

Профессионалы своего дела (врачи, педагоги, юристы, кулинары, электрики и др.), готовы поделиться своим опытом и посоветовать выход из сложной ситуации. Полезные

WoT Реплеи 1.0 для Android

WoT Replays - приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого вы можете просматривать реплеи из популярной онлайн игры World of Tanks (Мир Танков)

Ambio Звуки сна 1.8.17 для Android

Ambio – приложение создаст идеальное акустическое сопровождение во время работы, отдыха или занятиях йогой. Используйте звуки, представленные в программе, или

Календарь клева 5.15.0107.01 для Android

Календарь клева - полезное приложение для всех любителей рыбалки, с помощью которого можно со своего Android-устройства получить полный и точный прогноз предстоящей

GPU-L 2.1.2 для Android

Бесплатное приложение, с помощью которого пользователь сможет ознакомиться со спецификациями всех видеокарт AMD, Intel или NVidia, даже тех, которые еще не выпущены.

скачать Adguard

Отзывы о программе Colorfy

МД про Colorfy 2.0.1 для Android [07-05-2020]

Супер
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 