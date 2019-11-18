Программы для Android » Безопасность » другое » ESET Parental Control для Android
ESET Parental Control для Android

ESET Parental Control 2.7.4.0 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание ESET Parental Control 2.7.4.0 для AndroidОписание   Скачать ESET Parental Control 2.7.4.0 для AndroidСКАЧАТЬ (14,75 Мб) Скриншоты ESET Parental Control 2.7.4.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика ESET Parental Control 2.7.4.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о ESET Parental Control 2.7.4.0 для AndroidОтзывы (7)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ESET Parental Control — приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое помогает родителям в игровой форме защитить детей от негативного контента, как например мобильные приложения и веб-сайты.

Ключевые особенности ESET Parental Control:

  • Отображение списка часто посещаемых сайтов.
  • Возможность указать возраст ребенка и блокируемые категории (азартные игры, порнография и пр.).
  • Режим мониторинга веб-сайтов и приложений.
  • Контроль приложений.
  • Возможность задать максимальное время использования в определенный день или запретить доступ к некоторым категориям приложений во время школьных занятий или сна.
  • Поддержка носимых устройств.
  • Отправка ребенком родителю запросов о разблокировке, которые приходят на электронную почту или в виде уведомления.
  • Возможность связаться с ребенком с помощью экранного сообщения.
  • Определение местоположения ребенка.
ESET Parental Control
ESET Parental Control
ESET Parental Control
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 779
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

Tor Browser (Alpha) 68.1.0 для Android

Официальный релиз анонимного и приватного Tor Browser для Android. Данный браузер обеспечивает приватность пользователя за счет маршрутизации и шифрования трафика по

Turbo VPN 2.3.1 для Android

Небольшой и простой в использовании VPN клиент для мобильных устройств на базе Android, который позволяет абсолютно не переживать по поводу блокировок каких-либо

Брандмауэр без Root 3.0.1 для Android

Брандмауэр без Root – полностью контролирует все ваши приложения, которые хотят получить доступ к интернету. Теперь вы будете выбирать каким программам предоставить

VPN Master 6.3.0 для Android

Быстрый, бесплатный и простой в использовании VPN-клиент для мобильных устройств на платформе Android, благодаря которому можно анонимно и абсолютно безопасно

Orfox 52.9.0esr/TorBrowser-7.5-1/Orfox-1.5.4-RC-1 для Android

Защищённый браузер для Android на основе Firefox, работающий через сеть Tor, что существенно повышает безопасность и анонимность серфинга в Интернете. Предлагает все

Hotspot Shield 5.8.4 для Android

Hotspot Shield – надежный и быстрый VPN уже используют более 400 млн пользователей. Передовые технологии защиты и шифрования будут надежно защищать ваше

скачать Adguard

Отзывы о программе ESET Parental Control

Оксана про ESET Parental Control 1.8.10.0 для Android [16-11-2019]

Абсолютно бесполезная программа , если ребенок не хочет чтобы вы за ним следили - эта программа не поможет , постоянно нужно заходить в телефон ребёнка и что то поправлять , чтобы программа работала . Если действительно нужен контроль за действиями ребёнка в интернете , то нужно поискать другую программу . Пользуемся месяц и каждый день я беру телефон ребенка и заново подключаю либо просмотр фото , либо блокировку приложений или ещё что нибудь. Я очень не довольна программой , не тратьте деньги зря если ребенку уже есть 12 лет
| | Ответить

Alex_Ger про ESET Parental Control 1.7.17.0 для Android [04-12-2017]

Столкнулись с проблемой:
Сын часами смотрит в ютубе видео про игры, решили закрыть доступ и купили лицензию на 1 год.
У сына Meizu с Flyme 6 в нем есть встроенный поисковик (системное приложение). Мы долго думали как он обошел систему - оказывается все гораздо проще, Parental Control не фильтрует трафик который идет идет через этот системный поисковик. А сын снова часами наслаждается просмотром своего "сомнительного" видео в ютубе!
Надеюсь мой отзыв будет полезным хоть для кого-то.
1 | | Ответить

valerok про ESET Parental Control 1.0.175.0 для Android [04-08-2016]

Сейчас мы на стадии тестирования, установили пробную версию для детей. Буду брать полную, однозначно, эта слишком урезанная получается. Нужно определение геолокации, а его в триалке нет. Но и то, польза от нее заметная. Ставится на несколько устройств одновременно, курируется старшими через my.eset.com. В целом, все очень продуманно, не дает ошибок и не отваливается, допилен очень хорошо.
| | Ответить

Лексей про ESET Parental Control 1.0.161.0 для Android [30-06-2016]

Это приложение у нас в семье как третий родитель, очень выручает. Нравится, что опций в запасе много, а устройство из-за этого не тормозит, настройки не сбрасываются. Сын тоже доволен, насколько у него планшет «умный» стал, подсказывает сколько играть можно. Только вот теперь нельзя устанавливать какие попало игры, ну что ж теперь, значит можно больше гулять. Забавная полезная штука оказалась!
| | Ответить

NyK про ESET Parental Control 1.0.155.0 для Android [06-06-2016]

Буквально пару слов про этого помощника, он у нас стоит на таблетке и смартах у сына и дочки. Ребята школьники, так что проблемы с отвлеканием на уроках были, от учителей наслушались уже. Сейчас это приложение как раз помогает – заблочил им игры в школьное время! И проблема исчезла, больше никаких капризов. Ну и про определение нахождения ребятишек тоже оч удобно, сеть не отпадает, не лагает.
2 | | Ответить

Читать все отзывы (7) / Добавить отзыв
 