Отзывы о программе ESET Parental Control Оксана Абсолютно бесполезная программа , если ребенок не хочет чтобы вы за ним следили - эта программа не поможет , постоянно нужно заходить в телефон ребёнка и что то поправлять , чтобы программа работала . Если действительно нужен контроль за действиями ребёнка в интернете , то нужно поискать другую программу . Пользуемся месяц и каждый день я беру телефон ребенка и заново подключаю либо просмотр фото , либо блокировку приложений или ещё что нибудь. Я очень не довольна программой , не тратьте деньги зря если ребенку уже есть 12 лет

| | Ответить Alex_Ger Столкнулись с проблемой:

Сын часами смотрит в ютубе видео про игры, решили закрыть доступ и купили лицензию на 1 год.

У сына Meizu с Flyme 6 в нем есть встроенный поисковик (системное приложение). Мы долго думали как он обошел систему - оказывается все гораздо проще, Parental Control не фильтрует трафик который идет идет через этот системный поисковик. А сын снова часами наслаждается просмотром своего "сомнительного" видео в ютубе!

Надеюсь мой отзыв будет полезным хоть для кого-то.

1 | | Ответить valerok Сейчас мы на стадии тестирования, установили пробную версию для детей. Буду брать полную, однозначно, эта слишком урезанная получается. Нужно определение геолокации, а его в триалке нет. Но и то, польза от нее заметная. Ставится на несколько устройств одновременно, курируется старшими через my.eset.com. В целом, все очень продуманно, не дает ошибок и не отваливается, допилен очень хорошо.

| | Ответить Лексей Это приложение у нас в семье как третий родитель, очень выручает. Нравится, что опций в запасе много, а устройство из-за этого не тормозит, настройки не сбрасываются. Сын тоже доволен, насколько у него планшет «умный» стал, подсказывает сколько играть можно. Только вот теперь нельзя устанавливать какие попало игры, ну что ж теперь, значит можно больше гулять. Забавная полезная штука оказалась!

| | Ответить NyK Буквально пару слов про этого помощника, он у нас стоит на таблетке и смартах у сына и дочки. Ребята школьники, так что проблемы с отвлеканием на уроках были, от учителей наслушались уже. Сейчас это приложение как раз помогает – заблочил им игры в школьное время! И проблема исчезла, больше никаких капризов. Ну и про определение нахождения ребятишек тоже оч удобно, сеть не отпадает, не лагает.

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