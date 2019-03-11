Win10 Spy Disabler - один из самых простых инструментов для отключения служб и сервисов Windows, которые используются для сбора данных о пользователе и отслеживания активности его действий. Новейшая операционная система Windows 10, как утверждается в заявлении о конфиденциальности, может сохранять всю вашу статистику использования компьютера в целях улучшения самой операционки. Однако, не всем нравится, когда за ними попросту шпионят. Чтобы отключить нежелательный сбор данных как раз и стоит воспользоваться этой утилитой.

После запуска программы вам откроется меню с доступными для включения/отключения службами, которые разделены на категории: privacy tweaks (оптимизация безопасности), system tweaks (оптимизация системы), system utilities (системные инструменты). Тут вы сможете:

отключить отслеживание,

отключить телеметрию и сбор данных,

удалить встроенные в Win10 приложения,

установить опцию DoNotTrack для браузеров IE и Edge,

очистить историю серфинга,

видеть скрытые и системные файлы,

отключить удаленное управление,

отключить обновления системы,

отключить опцию UAC (контроль учетных записей) и многое-многое другое.

Если возникнет необходимость в дополнительной настройке и оптимизации системы, то воспользуйтесь кнопками быстрого перехода к встроенным системным инструментам - диспетчер задач, редактор реестра, очистка диска, службы, конфигурация системы, просмотр событий, фаервол, общие сведения, восстановление ОС и др.

Важно, что перед вступлением изменений в действие, Win10 Spy Disabler создает точку восстановления системы на случай возможных сбоев в работе операционки. После этого останется только перегрузиться и пользоваться ПК в обычном режиме, но уже без ненужных следящих модулей.