Win10 Spy Disabler для Windows

Win10 Spy Disabler 1.5

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Описание Win10 Spy Disabler 1.5Описание   Скачать Win10 Spy Disabler 1.5СКАЧАТЬ (1,46 Мб) Скриншоты Win10 Spy Disabler 1.5Скриншоты (3)   Статистика Win10 Spy Disabler 1.5Статистика   Отзывы о Win10 Spy Disabler 1.5Отзывы (0)  
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Win10 Spy Disabler - один из самых простых инструментов для отключения служб и сервисов Windows, которые используются для сбора данных о пользователе и отслеживания активности его действий. Новейшая операционная система Windows 10, как утверждается в заявлении о конфиденциальности, может сохранять всю вашу статистику использования компьютера в целях улучшения самой операционки. Однако, не всем нравится, когда за ними попросту шпионят. Чтобы отключить нежелательный сбор данных как раз и стоит воспользоваться этой утилитой.

После запуска программы вам откроется меню с доступными для включения/отключения службами, которые разделены на категории: privacy tweaks (оптимизация безопасности), system tweaks (оптимизация системы), system utilities (системные инструменты). Тут вы сможете:

  • отключить отслеживание,
  • отключить телеметрию и сбор данных,
  • удалить встроенные в Win10 приложения,
  • установить опцию DoNotTrack для браузеров IE и Edge,
  • очистить историю серфинга,
  • видеть скрытые и системные файлы,
  • отключить удаленное управление,
  • отключить обновления системы,
  • отключить опцию UAC (контроль учетных записей) и многое-многое другое.

Если возникнет необходимость в дополнительной настройке и оптимизации системы, то воспользуйтесь кнопками быстрого перехода к встроенным системным инструментам - диспетчер задач, редактор реестра, очистка диска, службы, конфигурация системы, просмотр событий, фаервол, общие сведения, восстановление ОС и др.

Важно, что перед вступлением изменений в действие, Win10 Spy Disabler создает точку восстановления системы на случай возможных сбоев в работе операционки. После этого останется только перегрузиться и пользоваться ПК в обычном режиме, но уже без ненужных следящих модулей.

Win10 Spy Disabler
Win10 Spy Disabler
Win10 Spy Disabler
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 2 337
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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