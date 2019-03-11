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Win10 Spy Disabler 1.5
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Win10 Spy Disabler - один из самых простых инструментов для отключения служб и сервисов Windows, которые используются для сбора данных о пользователе и отслеживания активности его действий. Новейшая операционная система Windows 10, как утверждается в заявлении о конфиденциальности, может сохранять всю вашу статистику использования компьютера в целях улучшения самой операционки. Однако, не всем нравится, когда за ними попросту шпионят. Чтобы отключить нежелательный сбор данных как раз и стоит воспользоваться этой утилитой.
После запуска программы вам откроется меню с доступными для включения/отключения службами, которые разделены на категории: privacy tweaks (оптимизация безопасности), system tweaks (оптимизация системы), system utilities (системные инструменты). Тут вы сможете:
- отключить отслеживание,
- отключить телеметрию и сбор данных,
- удалить встроенные в Win10 приложения,
- установить опцию DoNotTrack для браузеров IE и Edge,
- очистить историю серфинга,
- видеть скрытые и системные файлы,
- отключить удаленное управление,
- отключить обновления системы,
- отключить опцию UAC (контроль учетных записей) и многое-многое другое.
Если возникнет необходимость в дополнительной настройке и оптимизации системы, то воспользуйтесь кнопками быстрого перехода к встроенным системным инструментам - диспетчер задач, редактор реестра, очистка диска, службы, конфигурация системы, просмотр событий, фаервол, общие сведения, восстановление ОС и др.
Важно, что перед вступлением изменений в действие, Win10 Spy Disabler создает точку восстановления системы на случай возможных сбоев в работе операционки. После этого останется только перегрузиться и пользоваться ПК в обычном режиме, но уже без ненужных следящих модулей.
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