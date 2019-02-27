Homedale для Windows

Homedale 1.82

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Описание Homedale 1.82Описание   Скачать Homedale 1.82СКАЧАТЬ (1 Мб) Скриншоты Homedale 1.82Скриншоты (6)   Статистика Homedale 1.82Статистика   Отзывы о Homedale 1.82Отзывы (2)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Homedale - простая портативная утилита для мониторинга точек доступа к беспроводным сетям. Этот инструмент позволяет анализировать состояние и уровень сигнала каждой точки доступа, которая в данный момент доступна для вашего устройства.

Тут вы найдете такую информацию как название точки доступа, MAC-адрес, производитель, тип шифрования, частоту, количество каналов, битрейт и другие технические данные. Кроме этого, доступны расширенные сведения и о вашем сетевом модуле.

Весьма удобно реализовано наглядное отображение уровней сигналов точек доступа в графическом виде, позволяя оценить самый лучший и стабильный канал, что особенно удобно, когда вы находитесь в общественных местах и хотите иметь качественное и стабильное интернет-соединение.

Дополнительно есть также опция отображения вашего местоположения на карте. В целом, все очень просто, но достаточно информативно - контролируйте уровень сигнала беспроводных точек доступа в интернет, выбирая наиболее оптимальную.

Что нового в Homedale 1.82?
  • Улучшения в работе программы
Скриншоты Homedale:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 343
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыWi-Fi, Bluetooth
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Отзывы о программе Homedale

Игорь про Homedale 1.73 [29-11-2017]

Хорошая альтернатива инсайдеру,портативная,работает шустро,все простенько главная информация присутствует,для несложных задач-то что нужно,мне понравилась спасибо разработчикам.
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Константин про Homedale 1.73 [27-11-2017]

Быстрая, удобная, маленькая, не требует установки, широкий функционал, а главное это то что я искал, альтернативный интерфейс подключения к беспроводной сети.
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