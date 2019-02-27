Homedale - простая портативная утилита для мониторинга точек доступа к беспроводным сетям. Этот инструмент позволяет анализировать состояние и уровень сигнала каждой точки доступа, которая в данный момент доступна для вашего устройства.

Тут вы найдете такую информацию как название точки доступа, MAC-адрес, производитель, тип шифрования, частоту, количество каналов, битрейт и другие технические данные. Кроме этого, доступны расширенные сведения и о вашем сетевом модуле.

Весьма удобно реализовано наглядное отображение уровней сигналов точек доступа в графическом виде, позволяя оценить самый лучший и стабильный канал, что особенно удобно, когда вы находитесь в общественных местах и хотите иметь качественное и стабильное интернет-соединение.

Дополнительно есть также опция отображения вашего местоположения на карте. В целом, все очень просто, но достаточно информативно - контролируйте уровень сигнала беспроводных точек доступа в интернет, выбирая наиболее оптимальную.