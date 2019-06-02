Malwarebytes Anti-Ransomware - бесплатная утилита для защиты от программ-вымогателей, таких как CryptoWall4, CryptoLocker, Tesla, CTB-Locker и т.п. Контролирует всю деятельность на компьютере и выявляет действия, которые характерны для программ-вымогателей.

Приложение использует расширенную проактивную технологию, которая выполняет мониторинг системы, отслеживает и предотвращает угрозы. Как только определяет определенный процесс или поток как угрозу, блокирует инфекцию и отправляет в карантин, прежде чем он начнет изменять пользовательские файлы.

За счет проактивной технологии программа может ликвидировать даже новейшие вымогатели, которые до этого еще не встречались.

Утилита не использует сигнатуры и эвристические методы, а значит совместимо с любым антивирусом.

Особенности Malwarebytes Anti-Ransomware: