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Malwarebytes Anti-Ransomware для Windows

Malwarebytes Anti-Ransomware beta 0.9.18.807 - 1.1.219

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Описание Malwarebytes Anti-Ransomware beta 0.9.18.807 - 1.1.219Описание   Скачать Malwarebytes Anti-Ransomware beta 0.9.18.807 - 1.1.219СКАЧАТЬ (64,34 Мб) Скриншоты Malwarebytes Anti-Ransomware beta 0.9.18.807 - 1.1.219Скриншоты (3)   Статистика Malwarebytes Anti-Ransomware beta 0.9.18.807 - 1.1.219Статистика   Отзывы о Malwarebytes Anti-Ransomware beta 0.9.18.807 - 1.1.219Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
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Malwarebytes Anti-Ransomware - бесплатная утилита для защиты от программ-вымогателей, таких как CryptoWall4, CryptoLocker, Tesla, CTB-Locker и т.п. Контролирует всю деятельность на компьютере и выявляет действия, которые характерны для программ-вымогателей.

Приложение использует расширенную проактивную технологию, которая выполняет мониторинг системы, отслеживает и предотвращает угрозы. Как только определяет определенный процесс или поток как угрозу, блокирует инфекцию и отправляет в карантин, прежде чем он начнет изменять пользовательские файлы.

За счет проактивной технологии программа может ликвидировать даже новейшие вымогатели, которые до этого еще не встречались.

Утилита не использует сигнатуры и эвристические методы, а значит совместимо с любым антивирусом.

Особенности Malwarebytes Anti-Ransomware:

  • Защищает от программ-вымогателей: CryptoWall4, CryptoLocker, Tesla, CTB-Locker и т.п.
  • использует проактивную технологию защиты.
  • Не использует сигнатуры и эвристические методы.
  • Совместимо с любым антивирусом.
  • Без проблем работает совместно с Malwarebytes Anti-Malware и Malwarebytes Anti-Exploit.
Malwarebytes Anti-Ransomware
Malwarebytes Anti-Ransomware
Malwarebytes Anti-Ransomware
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 866
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы
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Отзывы о программе Malwarebytes Anti-Ransomware

Дмитрий про Malwarebytes Anti-Ransomware beta4 build 0.9.12.336 [09-01-2017]

Себе такую поставил,но я за 10 лет на компе ни разу не ловил шифровальщика,только на ютьюбе видел эксперименты с ними.Считаю что Каспер,Щадодефендер,ну и эта утилита все вместе,не оставляют шансов ни одному шифровальщику.
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