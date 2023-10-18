Slow Motion Video FX для Android
|Оценка:
|4.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.34 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Bizo Mobile
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 248 | Статистика
|Размер:
|64,65 Мб
|СКАЧАТЬ
Slow Motion Video FX - камера замедленной съемки у вас в кармане. Приложение позволяет выбирать скорость выходного фильма, в результате чего вы можете без проблем создать эффект замедленного видео.
При обработке видео можно выбрать начальный и конечный кадр, а также установить желаемую скорость (от 0.2 до 5x). Программа обладает достаточно удобным файловым менеджером, с помощью которого можно выбрать какую-нибудь видеозапись из вашей карты памяти или памяти смартфона.
Получившееся видео можно загрузить на Youtube.
Несколько идей:
- запишите свою речь и замедлите или ускорьте ее;
- запишите падение каких-нибудь предметов (например, столовой ложки, орехов, семечек) и замедлите;
- запишите, как вы разбрызгиваете воду и замедлите звук;
- запишите своих домашних животных в замедленной съемке;
- запишите поединок между двумя спортсменами;
- любые другие идеи, которые могут прийти вам в голову.
Сразу после обработки вы увидите результат и всегда сможете посмотреть его в разделе видеогалереи в главном меню приложения.
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Отзывы о программе Slow Motion Video FX
Admin
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