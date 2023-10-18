Slow Motion Video FX - камера замедленной съемки у вас в кармане. Приложение позволяет выбирать скорость выходного фильма, в результате чего вы можете без проблем создать эффект замедленного видео.

При обработке видео можно выбрать начальный и конечный кадр, а также установить желаемую скорость (от 0.2 до 5x). Программа обладает достаточно удобным файловым менеджером, с помощью которого можно выбрать какую-нибудь видеозапись из вашей карты памяти или памяти смартфона.

Получившееся видео можно загрузить на Youtube.

Несколько идей:

запишите свою речь и замедлите или ускорьте ее;

запишите падение каких-нибудь предметов (например, столовой ложки, орехов, семечек) и замедлите;

запишите, как вы разбрызгиваете воду и замедлите звук;

запишите своих домашних животных в замедленной съемке;

запишите поединок между двумя спортсменами;

любые другие идеи, которые могут прийти вам в голову.

Сразу после обработки вы увидите результат и всегда сможете посмотреть его в разделе видеогалереи в главном меню приложения.