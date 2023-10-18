Программы для Android » Видео » Редакторы » Slow Motion Video FX 1.4.34

Slow Motion Video FX для Android

Описание
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Оценка: 4.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.34 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 248 | Статистика
Размер:64,65 Мб
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Slow Motion Video FX скриншот № 2
Slow Motion Video FX скриншот № 3

Slow Motion Video FX - камера замедленной съемки у вас в кармане. Приложение позволяет выбирать скорость выходного фильма, в результате чего вы можете без проблем создать эффект замедленного видео.

При обработке видео можно выбрать начальный и конечный кадр, а также установить желаемую скорость (от 0.2 до 5x). Программа обладает достаточно удобным файловым менеджером, с помощью которого можно выбрать какую-нибудь видеозапись из вашей карты памяти или памяти смартфона.

Получившееся видео можно загрузить на Youtube.

Несколько идей:

  • запишите свою речь и замедлите или ускорьте ее;
  • запишите падение каких-нибудь предметов (например, столовой ложки, орехов, семечек) и замедлите;
  • запишите, как вы разбрызгиваете воду и замедлите звук;
  • запишите своих домашних животных в замедленной съемке;
  • запишите поединок между двумя спортсменами;
  • любые другие идеи, которые могут прийти вам в голову.

Сразу после обработки вы увидите результат и всегда сможете посмотреть его в разделе видеогалереи в главном меню приложения.

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